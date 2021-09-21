Проект закона «О трансплантации органов и тканей человека» 20 сентября обсудили в Республиканском специализированном хирургическом медицинском центре имени академика В. Вахидова, сообщила пресс-служба Сената.

В дискуссии приняли участие комитеты Сената Олий Мажлиса по вопросам науки, образования и здравоохранения, молодежи, культуры и спорта, а также по вопросам женщин и гендерного равенства, а также врачи и работники Министерства здравоохранения.

Напомним, законопроект разработан еще в августе 2017 года. В 2018 году Законодательная палата Олий Мажлиса приняла его в первом чтении, однако после этого долгое время о судьбе законопроекта ничего не было известно. В апреле 2021 года на совещании, посвященном сфере здравоохранения, президент Шавкат Мирзиёев предложил парламенту в течение месяца создать правые основы для трансплантации человеческих органов. «Всё равно люди отправляются на лечение в Индию, Корею, Германию, Россию. Пришло время это внедрить у нас или нет?» — сказал тогда глава государства.

В июле нижняя палата парламента вновь рассматривала этот документ, уже во втором чтении. Депутаты решили вернуть законопроект на доработку в Комитет Законодательной палаты по вопросам охраны здоровья граждан.





Как сообщила пресс-служба Сената, до сегодняшнего дня в Узбекистане выполнено более 700 трансплантаций почек, печени и стволовых клеток. Однако сейчас в стране 5000 пациентов страдают циррозом печени, из них 500, или 10%, нуждаются в трансплантации печени. Таких операций было выполнено только 10.

Во многом это связано с недостаточностью правовой базы. Ранее проведение операций по трансплантации не допускалось, если донор не является близким родственником пациента. В июне это правило было отменено для пересадок почек и печени постановлением Кабинета министров.

Участники дискуссии, однако, отметили, что нынешние нормы законодательства о трансплантации органов и тканей человека не соответствуют сегодняшним требованиям.

С введением законодательной базы количество трансплантаций почек в Узбекистане планируется увеличить до 250 в год, а печени — до 50 в год. Предусматривается также внедрение трансплантации сердца с проведением 50 операций в год, а также трансплантации легких с 30 операциями в год.