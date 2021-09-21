Бывшие игроки термезского футбольного клуба «Сурхан» Жавохир Эсонкулов и Акром Ходжаев подверглись избиению со стороны представителей команды, сообщили в социальных сетях близкие футболистов. В заявлении отмечается, что инцидент произошёл 17 сентября.

С игроками «Сурхана» не рассчитались до конца, написала Рушана Мирсадыкова. По её словам, на протяжении полугода они просили выплатить положенную по контракту сумму, «на что их поначалу кормили завтраками, а после послали». «Тогда игроки Эсонкулов Жавохир и Акром Ходжаев сделали то же самое, только в письменном виде у них на двери», — сообщила она.

Спустя неделю работодатель позвонил и попросил футболистов приехать футбол в офис за деньгами, продолжила Рушана Мирсадыкова.

«Закрыли сначала Акрома Ходжаева, так как он приехал первый. Избивали битой, пугали тем, что выкинут с окна. Потом приехал Эсанкулов Жавахир, и его также закрыли в офисе. Потерпевших держали тренера сурханской команды „Сурхан“, чтобы они не смогли увернуться. Другие избивали битой и стульями, также угрожали пырнуть отвёрткой или задушить веревкой. Нападение было групповое, заранее спланированное», — рассказала она.

Жавохир Эсонкулов заявил, что его избивали тренер, капитан и генеральный директор клуба.

Реакция клуба

В пресс-службе «Сурхана» сообщили, что трудовой договор между командой и Жавохиром Эсонкуловым был расторгнут по обоюдному согласию сторон 21 июля, и «игрок подписал официальный документ, подтверждающий, что у него нет финансовых претензий к клубу». После этого игрок был исключен из списка Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

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Несмотря на расторгнутый контракт, Жавохир Эсонкулов продолжал регулярно посещать офис клуба, требуя дополнительных денег. Кроме того, он и Акром Ходжаев оскорбили руководителя клуба у дверей офиса команды, говорится в сообщении.

«Узнав о ситуации в клубе, капитан команды Асрор Гафуров привёл обоих игроков в офис клуба, чтобы прояснить ситуацию, и попросил объяснить, почему они написали эти слова. Изначально игроки сказали, что не писали эти слова, но каждое их движение фиксировалось камерами наблюдения, установленными в офисе клуба», — заявили в «Сурхане».

По данным пресс-службы, во время встречи между Асрором Гафуровым и футболистами произошёл конфликт, в ходе которого они начали наносить удары друг другу. Их пытались разнять спортивный директор команды А. Таиров и первый вице-президент А. Абдурахманов. Игроки признали себя виновными и принесли извинения в письменном виде, отмечается в сообщении.

Комментарий ГУВД Ташкента

Пресс-служба столичного ГУВД подтвердила, что 17 сентября в здании клуба «Сурхан» конфликт между двумя бывшими футболистами и капитаном команды из-за того, что футболисты нанесли на стену оскорбительные слова в адрес руководства клуба.

В тот же день спортсмены обратились в УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района Ташкента с заявлением о получении телесных повреждений. Начата доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, говорится в сообщении.