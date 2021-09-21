Одним из приоритетов международного сотрудничества Узбекистана остается развитие тесных партнерских и дружественных отношений с Россией, заявил первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев.

Конференция «Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия», организованная Институтом стратегических и межрегиональных исследований и клубом «Валдай», прошла 20 сентября в Ташкенте.

«Можно с уверенностью говорить о том, что стратегическое партнерство между нашими странами, проверенное временем и общими вызовами, будет и далее укрепляться и развиваться, открывая новые горизонты в период новых десятилетий партнерства», — добавил Фарход Арзиев.

Конференция стала второй подобной встречей в формате двусторонних заседаний узбекских и российских экспертов. Первая встреча была организована в 2019 году в Самарканде с целью запуска экспертного диалога между ИСМИ и клубом Валдай. В мероприятии принимают участие более 50 экспертов из Узбекистана и России.