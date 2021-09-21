Бухарский нефтеперерабатывающий завод впервые в Узбекистане начал промышленный выпуск высокооктанового автобензина марки Аи-98, сообщила пресс-служба компании «Узбекнефтегаз».

"Аи-98 преимущественно используется в автомобилях с моторами, имеющими повышенную степень сжатия от 12 до 14. Благодаря высоким антидетонационным свойствам (октановым характеристикам), бензин повышает мощность работы двигателя и улучшает динамику разгона, снижая уровень вибрации и шума, и существенно снижает расход топлива", — говорится в сообщении.

В сентябре-декабре на Бухарском НПЗ ожидается производство 36,5 тысячи тонн бензина Аи-91, 13,1 тысячи тонн — Аи-92 и 1400 тонн — Аи-95, включая 848 тонн под собственным брендом QuWatt. Кроме того, планируется выпустить 14,9 тысячи тонн дизельного топлива Евро-4 и 11,4 тысячи тонн — Евро-5. Всего завод выпускает 9 видов продукции более 19 марок.

Прошлым летом сообщалось, что после завершения модернизации Бухарский НПЗ прекратит выпуск бензина Аи-80. Прекращение производства Аи-80 также планировалось на Ферганском НПЗ.