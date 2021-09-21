ЖК Manhattan — пятый по счету и весьма глобальный проект компании FDG. Жилой комплекс расположен в центре Ташкента, на Дархане, рядом с Central Park и аквапарком «Море».

Благодаря особому наполнению и визуальной особенности проекта открытие головного офиса продаж привлекло внимание многих. Даже в будни в новом офисе собралось большое количество заинтересованных проектом гостей.





«Сейчас проект Manhattan находится в активной стадии строительства. И несмотря на внешние факторы — будь то пандемия, аномальная жара или что-либо еще — строительство продолжает идти полным ходом. И мы знаем, что всего через несколько лет Manhattan можно будет увидеть из многих точек города. Он поднимется ввысь и станет любимым местом для жизни и отдыха тысячи семей», — открыл официальную церемонию генеральный директор FDG Ойбек Шодиев.





Событие не осталось без внимания блогеров и известных узбекских селебрити. Среди его посетителей были замечены Фарход Алимов, Самуэль Зингерман, Рано Артыкова, Хуснора Шадиева, Мира Нахипова и другие. По словам гостей, мероприятие удивило особой атмосферой, где, как и в самом проекте, все было продумано до мелочей: от стильной фотозоны и фуршета до живого звука вокальной группы с аналогичным названием Manhattan.





«Новый жилой комплекс будет расположен рядом с самым известным и зеленым парком города — Central Park. Вся территория в 5,5 га распланирована на три отдельные фазы строительства — Prime, Central и Soho. При этом каждая из них имеет свою уникальную концепцию. На данный момент идет реализация фазы Prime — жилой части комплекса. Здесь будут построены шесть 16-этажных домов и одно 25-этажное здание. В Prime планируются квартиры бизнес-класса, которые точно понравятся людям, живущим по принципу work-life balance.

Мы продолжаем внедрять функциональные решения, например, smart-планировки. Поэтому даже небольшие квартиры в ЖК Manhattan будут отличаться вместимостью и функциональностью. В просторных гостиных все будут чувствовать себя комфортно и свободно, а отдельные комнаты обязательно оценят семьи с детьми", — рассказал о проекте и его преимуществах руководитель отдела продаж ЖК Manhattan Мурад Халназаров.





В дни открытия с 17 по 19 сентября FDG объявил о специальных условиях на эксклюзивные квартиры в ЖК Manhattan. Гости мероприятия стали первыми, кто получил возможность воспользоваться выгодным предложением. В скором времени компания планирует открытие двух премиальных шоурумов с готовыми дизайнерскими решениями.





Узнать больше о выгодных предложениях компании можно в главном офисе продаж ЖК Manhattan.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Махатмы Ганди, 41.

Ориентир: Central Park.

Режим работы: с 9:00 до 19:00

Телефон отдела продаж: (+998) 78−777−01−01, (+998) 78−150−55−11.

Сайт: manhattan.uz

Telegram: t.me/fdguz

Instagram: @manhattan.uz

Facebook: fb.com/mht.fdg

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