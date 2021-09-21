Вечером 20 сентября в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе Алматы (Казахстан) житель одного из домов открыл огонь по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции и сотрудникам Департамента по чрезвычайным ситуациям. Об этом со ссылкой на Департамент полиции города сообщает Tengrinews.kz.

Конфликт произошёл в момент исполнения постановления суда о выселении. В результате стрельбы погибли пять человек, в том числе двое участковых и судоисполнитель. Бойцы спецназа задержали подозреваемого, не применяя оружия, поскольку в доме находились женщины и дети, говорится в сообщении.

По факту инцидента заведено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Казахстана («Убийство в отношении двух и более лиц»). Подозреваемому грозит до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Республиканская палата частных судебных исполнителей Казахстана сообщила, что новый владелец дома обратился в суд о выселении прежних владельцев. Суд удовлетворил требование летом прошлого года. Должника неоднократно уведомляли о необходимости выселения.