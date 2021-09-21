6 сентября во всех школах Узбекистана начался новый учебный год. Отдохнувшие за лето ученики под звуки первых звонков вернулись с каникул, чтобы получать новые знания.

Каждый родитель старается как можно лучше подготовить своего ребенка к этому важному событию: закупает канцтовары, рюкзак и школьную форму. Ведь важно, чтобы дети были обеспечены всем необходимым на пути к просвещению. Однако не у каждой семьи есть возможность собрать полный рюкзак, так как учебные принадлежности — одна из крупных трат в статье расходов родителей.





Чтобы в новом учебном году школьники с радостью получали знания, а их папы и мамы не задумывались о том, как приобрести необходимые для школьников товары, страховая компания Kafolat Hayot решила помочь им с решением этой проблемы.





К 30-летию независимости Узбекистана страховая компания Kafolat Hayot провела масштабную благотворительную акцию. Сотрудники филиалов страховой компании во всех регионах необходимые принадлежности и подарили их детям из малообеспеченных семей.





Счастливые лица школьников, получивших необходимые им ручки, тетради, фломастеры, альбомы, краски и многое другое, согрели сердца их родителей и представителей компании, раздававших принадлежности. Ведь благополучие и счастье детей так важны для каждого родителя.





Образование — это фундамент, обеспечивающий будущее каждого ребенка. Важно обеспечить их всем необходимым для реализации свой потенциала. Задача взрослых — обеспечить подрастающему поколению условия для их всестороннего развития. Страховая компания Kafolat Hayot намерена вносить свой вклад в эту миссию.





Теперь дети будут готовы к получению необходимых знаний, которые помогут им найти свое место в жизни и трудиться на благо своей родины.





Будучи социально ответственной, страховая компания Kafolat Hayot помогает тем, кто в этом нуждается, проводя благотворительные акции. Ранее компания помогла ученикам школы-интерната №106 для детей с нарушением слуха.

Страховая компания Kafolat Hayot образована в 2018 году постановлением президента Республики Узбекистан от 09.10.2017 г. № ПП-3317 «О мерах по совершенствованию деятельности АО „Страховая компания Кафолат“» в целях оказания комплексных услуг по страхованию жизни и с учетом перспектив развития данной отрасли в Узбекистане.

Страховая компания действует на основании лицензии Министерства финансов Республики Узбекистан SF № 00251 от 27 августа 2019 года. Она осуществляет страховую деятельность по всем классам отрасли страхования жизни, а также по первому и второму классу отрасли общего страхования.

Следить за деятельностью компании можно на сайте или в социальных сетях.

Сайт: kafolathayot.uz

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