Банк «Ипак Йули» непрерывно работает над повышением качества услуг и предоставлением максимума возможностей для своих клиентов. На сегодня представлено 17 филиалов в Ташкенте и регионах Узбекистана. Кроме этого, при них действуют экспресс-центры, розничные кассы и центры банковских услуг. В отделениях банка есть все виды услуг для физических и юридических лиц. А показатели работы банка имеют множество положительных оценок со стороны партнеров и международных финансовых институтов.

В новом центре банковских услуг «Яшнобод», который находится в Ташкенте по адресу: ул. Паркент, 172, также будут оказываться услуги для юридических и физических лиц. Центр удобно расположен. Его можно увидеть с главной дороги на первом этаже восьмиэтажного дома. Около входа расположены многофункциональные банкоматы, которые работают круглосуточно.





В центре банковских услуг «Яшнобод» будут предоставляться услуги по кредитованию физических лиц и микрокредиты субъектам предпринимательства. Клиенты также смогут заказать все виды карт, осуществить денежные переводы, оформить банковские вклады, открыть счета, производить оплаты и многое другое. В центре также имеется обменный пункт.

В центре банковских услуг «Яшнобод» так же, как и в других филиалах банка «Ипак Йули», клиенты могут получить международные банковские карты Visa, Mastercard и UnionPay всего за 10 минут.

«В настоящее время банк предоставляет все виды услуг как для юридических, так и физических лиц. В последние годы в банковском секторе страны началось интенсивное развитие розничного банковского обслуживания. Увеличилось как количество предоставляемых услуг, так и доступность услуг посредством развития дистанционных каналов предоставления банковских услуг. В целях расширения географии своего присутствия и предоставления качественных банковских услуг в Яшнабадском районе Ташкента было принято решение об открытии этого центра банковских услуг», — рассказал Жасуржон Сагатов, начальник операционного управления банка «Ипак Йули».

В честь открытия банк подготовил для клиентов специальную акцию, по условиям которой до 20 декабря клиенты центра банковских услуг «Яшнобод» смогут бесплатно:

открыть карты Visa Platinum Black или Mastercard Platinum Black;

получить справку об остатках денежных средств на специальном бланке;

получить карту UnionPay Gold к каждой выпускаемой карте Uzcard/Humo.

Также в течение месяца с открытия клиенты центра могут заказать карту Uzcard/Humo/Visa с индивидуальным дизайном бесплатно, но с удержанием комиссии за выпуск самой карты.





Наряду с открытием центра «Яшнобод», банк «Ипак Йули» также представил новый модернизированный офис контакт-центра, расположенного в здании центра услуг. Для обеспечения высокого качества оказываемых услуг в данном контакт-центре имеются рабочие места для 70 операторов. Это поможет быстро и качественно обрабатывать звонки и обращения клиентов. Клиенты могут обращаться в контакт-центр за получением консультаций по банковским продуктам, работе с пластиковыми картами и банкоматами, мобильному приложению и прочим вопросам.

Позвонить в контакт-центр банка «Ипак Йули» теперь можно по короткому номеру: 1296. Это поможет упростить обслуживание клиентов.





История банка «Ипак Йули» на финансовом рынке Узбекистана насчитывает более 30 лет успешной работы. В 2013 году в акционерный капитал банка вошел Азиатский банк развития. Эта сделка была одной из первых капитальных инвестиций АБР в Центральноазиатском регионе. А в середине 2020 года Немецкий финансовый институт развития DEG Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH и Triodos Investment Management через свой фонд Triodos Microfinance Fund инвестировали около 25 млн долларов в акционерный капитал банка «Ипак Йули». Это также представляет собой одну из первых инвестиций в акционерный капитал банка в Узбекистане со стороны этих финансовых институтов.

Телефон: (+998) 71−205−11−15.

Адрес: Яшнабадский р-н, ул. Паркент, 172.

Ориентир: между Паркентским базаром и трехуровневой развязкой на пересечении ул. Ахангаран и Махтумкули.

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