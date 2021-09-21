Полковник Дилмурод Мирхамдамович Мирсадиков назначен заместителем начальника ГУВД Ташкента — и. о. начальника Следственного управления при ГУВД. Об этом сообщается на сайте МВД Узбекистана.

До назначения Дилмурод Мирсадиков работал заместителем начальника Следственного управления при ГУВД столицы.

На этом посту он сменил Зафара Кодирджоновича Алимова, который был замглавы ГУВД и руководителем Следственного управления с апреля 2019 года.

В сообщении МВД говорится также о назначениях в ряде других региональных подразделений министерства.