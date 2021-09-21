Директор Института управления экономики и финансов Казанского (Приволжского) федерального университета Наиля Багаутдинова рассказала о преимуществах учебы на совместных программах Банковско-финансовой академии и КФУ.

Можно стать обладателем сразу двух дипломов ведущих вузов Узбекистана и России. Программы двойных дипломов стремительно набирают популярность во всем мире. Это связано с тем, что у студентов появляется возможность получить два диплома за время, в течение которого студенты получают обычно только один диплом. Кроме того, объединив усилия двух вузов, каждый из которых имеет свой профиль, можно получить хороший синергетический эффект, при котором образовательные учреждения могут дополнять сильные стороны друг друга.





Есть возможность получить образование международного уровня. КФУ стабильно входит в топ-10 лучших университетов России по версии «Интерфакса». В этом году КФУ, заняв 370 позицию, вошел в топ-400 университетов мира по версии QS World University Rankings. По статистике выпускники университетов с таким рейтингом получают хорошие условия при трудоустройстве.

КФУ имеет государственную аккредитацию в России, а его дипломы высоко котируются на российском рынке труда. В 2021 году эксперты международного портала hh.ru подготовили рейтинг вузов России по успешности трудоустройства выпускников. В данном рейтинге участвовали 100 российских вузов, и КФУ в нем занял восьмое место.





Преподаватели программы — это эксперты в теории и практике. По данным kommersant.ru КФУ вошел в первую десятку вузов России по индексу цитируемости научных публикаций Хирша. БФА активно привлекает к учебному процессу практиков, которые являются основателями или управляющими успешных компаний.

Можно запустить свой стартап, используя ресурсы и возможности вузов. Совместная с БФА университетская инновационная инфраструктура включает в себя бизнес-инкубаторы и бизнес-акселераторы, в рамках которых студенты могут воплотить свои как социальные, так и бизнес-проекты.

Подать документы можно на сайте.

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