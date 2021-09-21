Организация Объединенных Наций могла бы взять на себя ответственность за координацию международных усилий по предотвращению гуманитарного кризиса в Афганистане. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, сообщил официальный представитель МИДа Юсуп Кабулжанов.

Глава МИДа 21 сентября принял парламентского заместителя министра обороны, государственного министра вооруженных сил Великобритании Джеймса Хиппи.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня. Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в Афганистане и международных усилиях по содействию мирному развитию страны.

Напомним, в августе спецпредставитель Евросоюза в Центральной Азии Тери Хакала сообщила, что учреждения ООН формируют большой склад для гуманитарной помощи Афганистану в карго-центре в Сурхандарьинской области.

В середине сентября пресс-служба ООН заявила, что главный логистический центр Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в рамках оказания помощи Афганистану решено разместить в Термезе. Пока гуманитарные грузы, отправляемые учреждениями ООН в эту страну, поставляются через Пакистан.

Сам Узбекистан в сентябре также направил в Афганистан 1300 тонн гуманитарной помощи. Груз был доставлен на поезде из 25 вагонов на железнодорожную станцию «Хайратон» в соседней стране и включал в себя муку, масло, мясо, рис, товары первой необходимости, а также медицинские изделия и детский трикотаж.

Ранее первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев высказал мнение, что в Афганистане необходимо, прежде всего, предотвратить гуманитарный кризис. «Для этого мы должны вести дела с реальной властью в стране. Другого пути нет», — сказал он.