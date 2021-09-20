Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 сентября выступит с видеообращением в общеполитических дебатах высокого уровня на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В выступлении Шавкат Мирзиёев «представит международному сообществу своё видение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки, роли ООН в консолидированном реагировании на современные угрозы и вызовы, а также раскроет суть глубоких демократических реформ, осуществляемых в целях построения Нового Узбекистана, которые приобрели необратимый характер», говорится в сообщении.

С учетом тематики дискуссий президент затронет вопросы совместного преодоления социально-экономических последствий пандемии COVID-19 на основе провозглашенного ООН принципа «не оставляя никого позади».

Ожидается, что президент выдвинет ряд важных инициатив, направленных на укрепление мира и безопасности, восстановление мировой экономики, обеспечение устойчивого развития, углубление диалога в регионе и на глобальном уровне, продвижение прав и свобод человека, а также борьбу с такими вызовами транснационального характера, как изменение климата, деградация окружающей среды и биоразнообразия, высыхание Аральского моря.

В сообщении отмечается, что «все инициативы, выдвинутые в выступлении главы нашего государства на 75-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре 2020 года, получили широкую поддержку мирового сообщества и находят сегодня практическое воплощение».