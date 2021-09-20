Инвестиционная компания UzAssets при Агентстве по управлению государственными активами объявила о намерении продать государственный пакет акций в компании «Трест-12» «путём конкурентного процесса продажи».

Консультантом сделки по продаже 51,12% акций, в настоящее время принадлежащих хокимияту Ташкента, выступает международная консалтинговая компания Deloitte.

По данным UzAssets, продажа будет организована как конкурентный процесс подачи заявок, открытый для всех заинтересованных сторон. Претенденты, отправившие заявки с приложением некоторых документов, получат возможность изучить данные компании, но для этого им потребуется подписать соглашение о конфиденциальности (NDA).

Окончательный срок подачи заявок в виде необязывающих предложений — не позднее 18:00 17 октября. Затем консультант сообщит участникам процесса, прошедшим первый этап, сроки подачи обязывающих предложений.

Участник, предложивший в ходе переговоров наилучшее сочетание ценового предложения и согласованных условий договора купли-продажи, будет объявлен победителем.

При этом UzAssets оставляет за собой право изменять последовательность процесса продажи или отказываться от продажи любому потенциальному покупателю или от переговоров с ним в любое время без разъяснения причины.





О «Трест-12»

По данным инвесткомпании, «Трест-12» является одной из наиболее известных строительных компаний Узбекистана, работающей с 1979 года. Компания имеет собственную производственно-техническую базу в Ташкенте, а также профессиональный инженерный состав высокой квалификации, имеющий многолетний опыт решения сложных технических задач. Парк техники компании позволяет выполнять крупные строительные проекты собственными силами, говорится в описании.

Трест выполнял строительство нескольких десятков знаковых объектов, в том числе общественных зданий (здания Совета Министров и министерств Узбекистана, Национальной библиотеки, мечети Минор и т. д. ), промышленных объектов (включая завод GM Powertrain), гостиничного комплекса Hyatt Regency, университета Westminster и многих других.

В настоящее время «Трест-12» имеет полностью укомплектованной портфель заказов на 2021−2022 годы, в том числе строительство Центра исламской цивилизации, автосборочного производство в СЭЗ Джизак, несколько жилых комплексов в Ташкенте, здания посольства Узбекистана в Казахстане и другие.

Компания не имеет долговых обязательств и имеет рейтинг «BB» в электронном рейтинге строительных подрядчиков Узбекистана.