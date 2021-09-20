Интернет-провайдер TPS вышел на рынок интернет-услуг Узбекистана в 1999 году. Компания была основана для удовлетворения растущего спроса на телекоммуникационные услуги. Инновационный подход, применение новых технологий, динамичность развития, гибкая маркетинговая политика помогли TPS стать одним из ведущих операторов сети передачи данных Узбекистана. Сегодня компания входит в число популярных интернет-провайдеров страны.

С 2006 года учредителем TPS стала компания СП ООО IST TELEKOM (торговая марка East Telecom) — крупный негосударственный телекоммуникационный оператор Узбекистана.

East Telecom является оператором связи, использующим для предоставления услуг технологии и решения сетей следующего поколения (Next Generation Network — NGN), которые обеспечивают интеграцию как традиционных услуг связи, так и новых сервисов, связанных с пакетной передачей данных и мультимедийными услугами.

В связи с изменением основного направления деятельности компании TPS прекращает заключение новых абонентских договоров на оказание услуг доступа к сети интернет по всей территории Узбекистана. В дальнейшем TPS будет заниматься разработкой IT-решений и созданием продуктов для цифровизации.

С 1 октября 2021 года абонентам TPS будет предложено обслуживаться оператором East Telecom на действующих условиях с заключением соответствующих соглашений. Данные изменения не скажутся на пользователях: условия получения услуг останутся прежними. Ценовая политика и качество связи также сохранятся на прежнем уровне.

По возникшим вопросам и для получения услуг доступа в интернет можно обратиться в главный офис East Telecom и в call-центр.

Адрес главного офиса East Telecom: Мирабадский р-н, ул. Тараса Шевченко, 21.

Call-центр: (+998) 78−150−00−00.

Сайт: tps.uz

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