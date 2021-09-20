Партия «Единая Россия» стала лидером выборов в Государственную думу России, прошедших 19 сентября, с 49,82% голосов, сообщило РИА Новости.

На втором месте Коммунистическая партия РФ (КПРФ) с 19%, за ней — Либерально-демократическая партия (ЛДПР) с 7,49%.

В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия «Справедливая Россия — за правду» — 7,42% и «Новые люди» — 5,35% .

Таким образом, предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.

Кандидаты от «Единой России» сохраняют первенство в 199 одномандатных округах на выборах в Госдуму, кандидаты от КПРФ — в 9, от «Справедливой России» — в 8.

По данным ЦИК, у ЛДПР, «Родины», Гражданской платформы и Партии Роста также по одному кандидату-лидеру.

Среди самовыдвиженцев лидируют пять кандидатов.

Кроме того, с 17 по 19 сентября в России прошли прямые выборы губернаторов прошли в девяти субъектах. Среди 39 претендентов были представители 10 политических партий и 1 самовыдвиженец. По закону для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей.

В 6 регионах из 9 победили представители «Единой России»: Рамзан Кадыров — в Чечне (99,7%), Владислав Ховалыг — в Тыве (72,4%), Вячеслав Гладков — в Белгородской области (78,79%), Артём Здунов — в Мордовии (78,26%), Олег Мельниченко — в Пензенской области (72,38%) и Игорь Руденя — в Тверской области (52,33%). В Тульской области выиграл выборы самовыдвиженец Алексей Дюмин (83,58%), в Ульяновской области — кандидат от КПРФ Алексей Русских (83,16%), в Хабаровском крае — кандидат от ЛДПР (56,77%).