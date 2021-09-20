В российской Перми полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в вузе, по предварительным данным, есть погибшие и раненые, сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

«Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые», — говорится в сообщении.

По данным Следственного комитета России, погибли пять человек, шестеро ранены.

Личность подозреваемого в стрельбе после задержания была установлена, это студент. Он оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен

Часть студентов и преподавателей на время нападения закрылись в аудиториях. Некоторые попытались скрыться, выпрыгивая из окон.

