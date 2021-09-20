С 20 сентября в Узбекистане начинается предвыборная агитация кандидатов в президенты Узбекистана. До выборов (24 октября) остаётся 34 дня.

Сразу после полуночи Демократическая партия «Миллий тикланиш» распространила агитационный ролик, в котором обыгрывается фамилия лидера партии Алишера Кадирова (узб. кодир — способный).

«Мы называем белое белым, а чёрное — чёрным. Смотрим правде в глаза. Признаём проблемы. И всё это мы изменим сегодня. Голосуйте за Алишера Кадирова, способного изменить Узбекистан!» — говорится в ролике.

Фото: t.me/muxbir1.

В социальных сетях с раннего утра обсуждается баннер, на котором изображено лицо Алишера Кадирова и слова, при первом взгляде читающиеся как «Prezidentlikka Alisher Qodir» — «Алишер способен на президентство». При более внимательном рассмотрении виден полный текст: «Prezidentlikka nomzod Alisher Qoridov» — «Кандидат в президенты Алишер Кадиров».

В июне в одном из интервью Алишер Кадиров рассказывал, что на предстоящих выборах у партии «будет альтернативная идея»: «Мы не во всём согласны», — заявлял он.

Напомним, предвыборная агитация начинается со дня, следующего за последним днём, установленным для регистрации кандидатов (этим днём было 19 сентября).

11 сентября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Алишера Кадирова кандидатом в президенты от «Миллий тикланиш» и Нарзулло Обломурадова — кандидатом от Экологической партии. 14 сентября были зарегистрированы Максуда Варисова — от Народно-демократической партии, Шавкат Мирзиёев — от Либерально-демократической партии и Бахром Абдухалимов — от Социал-демократической партии «Адолат».

Предвыборная агитация запрещена в день выборов и за день до их начала.