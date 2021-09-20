Граждане Узбекистана не числятся среди пострадавших и погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете в России, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

Ситуация находится на контроле генерального консульства Узбекистана в Казани, добавил он.

Напомним, утром 20 сентября вооруженный молодой человек открыл огонь на территории кампуса Пермского госуниверситета, после чего продолжил стрельбу в учебном корпусе. Восемь человек погибли, 28 пострадали.

По данным РИА Новости, после вызова первыми на место прибыли сотрудники ДПС. Один из них организовал эвакуацию, второй начал искать злоумышленника. Тот спускался по лестнице на первый этаж, когда увидел полицейского и начал стрелять в него. Сотрудник МВД обезвредил его ответным огнем, а затем оказал первую помощь.

Известно, что атаковавший — студент Пермского госуниверситета. «Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Выяснилось, что оружие нападавший приобрел законным путем в мае этого года.