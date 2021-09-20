В социальных сетях утром 20 сентября распространилось видео из столичного метро, где на одной из станций наблюдается небольшое скопление пассажиров у дверей пустого вагона. Администрация Ташкентского метрополитена прокомментировала инцидент.

Технический сбой в системе воздухораспределения произошёл в 9:10 в подвижном составе, следовавшим от станции «Гафур Гулям» до станции «Чорсу», говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности движения поезд, следовавший за ним, высадил пассажиров на станции и отвёз неисправный подвижной состав в пункт технического осмотра. Техническая неисправность была устранена в 9:25.

В администрации метрополитена принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.