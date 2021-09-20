Сегодня в Узбекистан с районов южного Урала пришла похолодание. Вторжение сухой, но прохладной воздушной массы отразилось на температурном фоне, который понизился до климатической нормы, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Сегодня днем температура по большей части территории составит +26…+29 градусов, по северу +22…+25, по югу республики температура +32…+35. По всей территории страны сохранится преобладание малооблачной погоды.

Такая же сухая и прохладная погода будет преобладать по Узбекистану большую часть недели. Температура воздуха будет в пределах ночью +10…+15 градусов, днем — +26…+31. Такая погода характерна для конца сентября в Узбекистане.

К концу недели периферия антициклона начнет отступать на территорию Казахстана. Температура воздуха вновь начнет повышаться и к концу недели составит +32…+35 градусов.

В пятницу, 24 сентября, по северу страны возможно усиление ветра до 15−20 м/с.