В «Марокандской нефтебазе» и её филиалах выявлены серьёзные финансовые ошибки и недостатки, сообщила пресс-служба компании «Узбекнефтегаз», которая владеет нефтебазой.

По данным компании, нефтебаза отгрузила напрямую (без проведения биржевых торгов) потребителям 3219 тонн автобензина на 23,33 млрд сумов, переданного Бухарским нефтеперерабатывающим заводом на временное ответственное хранение. То есть нефтебаза продавала бензин без ведома БНПЗ, которая, к тому же, платит деньги за хранение топлива.

В результате возникших ценовых различий был нанесен ущерб на 2,66 млрд сумов. Также выявлена недостача товарно-материальных ценностей, основных средств и нефтепродуктов на 844,5 млн сумов.

В «Узбефнефтегазе» отметили, что некоторые ответственные лица специально изменили калибровочные таблицы топливных емкостей, предназначенные для учёта нефтепродуктов, а также скрыли запасы.

В частности, должностные лица Булунгурского филиала нефтебазы в период с 15 августа 2020 года по 31 июля 2021 года в процессе измерений хранящегося бензина Аи-80 К2-Л емкостью 2000 кубометров неверно указали остатки объёма (литров) по определенной высоте (см), допустили ошибки по итогам отчетного периода, в результате которых были скрыты несоответствия в объеме от 145,7 тысяч до 750,9 тысяч литров.

В результате исследования по хранению нефтепродуктов в Булунгурском филиале выявлен избыток 41,29 тысяч кг бензина Аи-80 на 308,6 млн сумов.

Кроме того, выявлены финансовые недочеты по необоснованному списанию нефтепродуктов и задолженности по зарплате на общую сумму 453,4 млн сумов.

Механики и водители автомобилей филиалов нефтебазы необоснованно списано 24,2 тысячи литров нефтепродуктов на 148,6 млн сумов. Например, в результате соглашения между автомехаником и водителями были оформлены путевые листы по фактически невыполненным проездам на грузовой автомобиль, фактически находящийся в движении на газовом топливе, и незаконно списано 18,9 тысячи литров бензина на 117,1 млн сумов.

По состоянию на 1 сентября 2021 года Марокандская нефтебаза и её филиалы располагают 33,38 млрд сумов, из которых просроченная дебиторская задолженность — 19,84 млрд сумов, безнадёжная — 14,23 млрд сумов.

Материалы по делу были переданы в правоохранительные органы. Пресс-секретарь «Узбекнефтегаза» Сиявуш Хашимов уточнил «Газете.uz», что возбуждено уголовное дело.

По итогам изучения ситуации в Марокандской нефтебазе под председательством главы «Узбекнефтегаза» Мехриддина Абдуллаева проведено расширенное совещание, в ходе которого расторгнуты трудовые договоры с 11 сотрудниками и применены дисциплинарные санкции в отношении 6 сотрудников.