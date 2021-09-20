Постановлением правительства от 17 сентября утверждено положение о порядке материальной поддержки получения образования нуждающихся девушек, оставшихся без родителей или одного из них, и одиноких женщин без кормильца, сообщило Министерство юстиции.

Согласно документу, начиная с 2021/22 учебного года Совет министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента ежегодно и до конца четырёхлетнего обучения будут оплачивать контракты 100 женщин и девушек из своих регионов — 25 поступивших на первый курс, а также по 25 студенток 2−4 курсов.

Кроме того, решением советов финансово устойчивых вузов, в первый учебный год бесплатно смогут обучаться до 50 студенток. При этом для последующих курсов им будут оформлены образовательные кредиты, а поручителем в качестве третьего лица выступят местные хокимияты, которые по окончанию вуза обеспечат выпускниц работой.

Для получения льготы претендентки должны будут предоставить приёмной комиссии справку о социальном положении (в течение 10 дней с момента объявления результатов тестовых испытаний). В следующие пять дней вузы сформируют списки и направят в хокимияты, где в течение 15 дней будут подготовлены соответствующие договора (не позднее 15 сентября).

Новый порядок коснётся студенток бакалавриата всех форм обучения и не будет распространяться на:

поступающих, чтобы получить второе и последующее высшее образование;

зарубежные вузы в Узбекистане или их филиалы, субъекты предпринимательства, занимающиеся предоставлением негосударственных образовательных услуг;

высшие военные образовательные учреждения.

В случае, если в течение учебного года студентки сменят направление обучения или будут отчислены из вуза, они лишатся льгот. Результаты отбора кандидаток будут опубликованы на единой интерактивной платформе Aziz-ayol.uz.