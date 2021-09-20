Корреспондент газеты «Халк сузи» 36-летний журналист Саид Махсумов погиб в дорожно-транспортном происшествии. Информацию «Газете.uz» подтвердили в редакции издания.

Авария произошла по пути в Ташкент — вблизи городища Топрак-кала в Каракалпакстане. Точное место ДТП пока не уточняется. По предварительным данным, погибли четыре человека — водитель и трое пассажиров легкового автомобиля.

Саид Махсумов вместе с другими журналистами принимал участие в освещении II Международного фестиваля-конкурса Бахши в Нукусе.