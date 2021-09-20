К 2050 году изменение климата может вынудить 216 миллионов человек в шести регионах мира переселиться в другие районы своих стран. Об этом говорится в новом докладе Всемирного банка Groundswell («Девятый вал»), опубликованном на прошлой неделе.

«Изменение климата является мощной движущей силой внутренней миграции, так как оно сказывается на источниках доходов населения и резко ухудшает качество жизни в районах, наиболее подверженных его воздействию», — отмечается в докладе.

Доклад содержит прогнозы и анализ для трёх регионов: Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Северной Африки, а также Восточной Европы и Центральной Азии. В нём применен подход на основе сценариев, позволяющий предугадать возможное развитие событий в будущем для помощи государственным органам в разработке перспективных планов.

Этот подход выявляет внутри страны «очаги» оттока и притока климатических мигрантов, а именно районы, из которых люди, как ожидается, будут уезжать из-за растущего дефицита воды, снижения урожайности сельскохозяйственных культур и повышения уровня моря, а также городские и сельские районы, условия в которых более благоприятны, чтобы начать новую жизнь.

«Очаги» внутренней климатической миграции в указанных регионах могут сформироваться уже к 2030 году, предупреждают эксперты, а к 2050 году масштабность и интенсивность этого процесса увеличится. Число внутренних климатических мигрантов в странах Африки к югу от Сахары к этому году может достичь 86 миллионов, в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе — 49 миллионов, в Южной Азии — 40 миллионов, в Северной Африке — 19 миллионов, в Латинской Америке — 17 миллионов, а в Восточной Европе и Центральной Азии — 5 миллионов.

Выводы по региону Восточной Европы и Центральной Азии

К 2050 году в Восточной Европе и Центральной Азии может появиться до 5,1 миллиона климатических мигрантов или 2,3% от общей прогнозируемой численности населения. Из них до 2,4 миллиона мигрантов будут жить в Центральной Азии (в среднем по пессимистическому базовому сценарию).

Эксперты прогнозируют, что Ферганская долина (на территории Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана), земли вокруг Ташкента и низменные районы южного Таджикистана (включая Душанбе), а также более густонаселённые города северного Казахстана (Караганда, Нур-Султан и Костанай) станут зонами притока климатических мигрантов. Это связано с ожидаемым увеличением доступности воды и урожайности сельскохозяйственных культур в этих частях Центральной Азии, отмечается в докладе.

Как ожидают эксперты, зонами оттока климатических мигрантов станут территории вдоль южной границы Казахстана, районы, прилегающие к Ферганской долине в Узбекистане и Таджикистане, а также земли вокруг Бишкека. Это связано с прогнозируемым снижением доступности воды и урожайности сельскохозяйственных культур в этих частях региона, говорится в докладе.

По тем же причинам менее крупные районы восточного Туркменистана и юга Узбекистана, расположенные вдоль Амударьи, также рассматриваются в качестве потенциальных зон оттока климатических мигрантов, считают эксперты.

Рекомендации экспертов

Незамедлительное принятие согласованных мер по сокращению глобальных выбросов и поддержке экологичного, инклюзивного и устойчивого развития могло бы сократить масштабы климатической миграции на 80%, говорится в докладе.

Эксперты дали ряд стратегических рекомендаций, которые могут смягчить воздействие факторов, стимулирующих климатическую миграцию, и подготовиться к ожидаемым миграционным потокам, в том числе:

сокращать выбросы в мировом масштабе и делать всё возможное для достижения целей Парижского соглашения (соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере — ред.) в отношении температуры;

в полной мере обеспечить учёт фактора внутренней климатической миграции при перспективном планировании экологичного, устойчивого и инклюзивного развития;

готовиться к каждому этапу миграции, чтобы внутренняя климатическая миграция могла стать одной из стратегий адаптации и принести положительные результаты в области развития;

вкладывать средства в углубленное изучение сущности движущих сил внутренней климатической миграции для продуманной разработки адресных мер политики.

Предыдущий доклад Всемирного банка «Девятый вал», опубликованный в 2018 году, касался Африки к югу от Сахары, Южной Азии и Латинской Америки. В нём эксперты предсказывали, что к 2050 году число внутренних климатических мигрантов в этих трёх регионах мира достигнет 143 миллионов человек.