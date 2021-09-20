Президент Узбекистана 16 сентября подписал закон, которым в законодательство вводится упрощенный порядок судопроизводства в гражданском процессе. Документ опубликовало «Народное слово».

Дела рассматриваются в упрощенном порядке, если оценка иска не превышает 20-кратного размера базовой расчетной величины в отношении юридических лиц, 10-кратного — в отношении индивидуальных предпринимателей, 5-кратного — в отношении физических лиц, пишет пресс-служба Министерства юстиции.

В определении о возбуждении дела в упрощенном порядке указывается, что ответчик должен представить свое письменное мнение по исковому заявлению, он вправе дополнить его документами и доказательствами, на которых он основывается.

В упрощенном порядке дело рассматривается в индивидуальном порядке в срок, не превышающий 20 дней со дня вынесения определения.

Срок рассмотрения дела в упрощенном порядке не продлевается.

Суд рассматривает дело в упрощенном порядке без проведения судебного разбирательства, вызова сторон и заслушивания их объяснений.

На заседании проверяются объяснения, возражения и доводы, изложенные в представленных сторонами документах, суд знакомится с доказательствами и принимает решение о разрешении.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования.