Фотопроект Евгения Сорочина о раннем утре в городе
Ровно год назад фотокорреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин завершил свой проект о раннем утре в Ташкенте во время карантина. В течение 50 дней он фотографировал город на рассвете на объектив 50 мм. В чём замысел проекта и как изменился город за год – в нашем фотоматериале.
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