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Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»
50:50:50

Фотопроект Евгения Сорочина о раннем утре в городе

Некоторые фотографии кликабельные. Нажмите на изображение, чтобы увеличить и увидеть описание.

Ровно год назад фотокорреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин завершил свой проект о раннем утре в Ташкенте во время карантина. В течение 50 дней он фотографировал город на рассвете на объектив 50 мм. В чём замысел проекта и как изменился город за год – в нашем фотоматериале.

О замысле
За год-два до начала проекта я искал пути для своего развития в фотографии. Мне казалось, что одним из способов встать на эту стезю может быть какой-нибудь проект. Тема проекта зрела долго. Я никак не мог придумать её.

Во время второго локдауна я много времени проводил с семьей, занимаясь домашними делами и слушая аудиокниги. Однажды супруга посоветовала мне книгу Ошо «Раннее утро. 365 озарений для радостного начала нового дня». В ней говорилось, что если вставать рано утром, можно успеть сделать много дел.
Я не первый кто делает проекты, подобные моему. У меня не было опыта в их создании, поэтому я хотел начать с чего-то простого. Замысел 50:50:50 ограничивает художника технически и во времени.

Я решил в течение 50 дней выходить в город на съёмку в 5 утра и ежедневно публиковать в своих социальных сетях одну фотографию, снятую на объектив 50 мм.

Мне хотелось испытать самого себя: смогу ли я завершить проект, не сбиваясь с курса ни на один день? удастся ли мне 50 дней подряд выходить в 5 утра? удастся ли мне находить интересные сюжеты?
О связи проекта с карантином и процессе
Я начал свой проект, потому что у меня было очень мало работы и очень много свободного времени. В августе правительство усилило карантинные ограничения, хотя на первый локдаун это уже не было похоже.

Каждый день я просматривал фотографии, выбирал одну для публикации в своих социальных сетях и придумывал название и текстовое сопровождение к ним. Это были первые мысли, которые меня посещали во время просмотра изображений. Сейчас названия кажутся мне очень странными.
Артефакт. 8 августа 2020 года.
Выгрузить поздно и сказать нечего
Дух и душа. 10 августа 2020 года.
Не всем известна разница между духом и душой. Лет шесть назад даже не задумывался об этом. Сегодня не вышел на утреннюю прогулку, просто взглянул на окно
Афиша. 11 августа 2020 года.
Карантин продолжается, но я уже не вижу его бонусов, которые были раньше. Всё чаще вглядываюсь в объявления. Пора что-то менять
Жизнь. 12 августа 2020 года.
12 августа 2020.
Неожиданность. 13 августа 2020 года.
Карантинные ограничения скоро снимут. Отразится ли это на мой проект и утренние прогулки?
Знаки. 14 августа 2020 года.
Карантинные ограничения снимают. 15 день проекта будет однозначно связан с изменениями.
В целом изображения практически не говорят о карантине. Есть лишь несколько кадров с предметами, которые ассоциируются у нас с пандемией коронавируса и локдауном.

Однако могу точно сказать, что тогда людей на улице было значительно меньше, чем сейчас или до карантина. Улицы были практически пустыми. И это бросалось в глаза даже несмотря на то, что я выходил в город на рассвете. В этом году ранним утром жизнь уже кипит.

Я вспоминаю карантин с ностальгией, потому что много времени проводил с семьей, потому что город был тихим, спокойным. Даже воздух был чище, а солнце не казалось таким горячим.
О результатах проекта
Мне кажется, я справился с поставленной перед собой задачей. Для меня проект был успешным. Я нащёлкал много интересных кадров и понял, что ранний подъём даёт много возможностей для реализации задач, которые обычно не удаётся выполнить в течение дня.

Кроме того, я увидел разницу между своими работами до проекта и после. Они немного отличаются композицией и цветами. Теперь мне кажется, я начинаю искать своё направление и своё изображение, часто отхожу от основополагающих композиционных правил.

Проект помог мне понять, что мне нужно делать что-то своё, что-то менять, чтобы найти и проявить свою индивидуальность. Но я пока не понял, что именно.
О планах
Я бы хотел выставиться с этими работами. Но не в выставочном зале, хотя я бы вряд ли отказался от такого предложения, если бы какая-нибудь галерея вышла на меня с такой инициативой.
В ожидании
23 августа 2020
Я подумывал обратиться в хокимият города с просьбой дать мне площадку, например, на сквере, где можно было бы выставить эти фотографии, чтобы люди просто ходили и видели их.
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Мне больше импонирует мысль выставиться в городе, потому что этот проект – история о городе. Выставочный зал – это очень круто. Там можно расставить акценты с помощью света и обратить внимание зрителя на то, на что хочет художник.
Телепорт. 27 августа 2020 года.
Тени позволяют передвигаться быстрее.
Железо. 28 августа 2020 года.
Информационный шум. 29 августа 2020 года.
Последние годы очень много информации и большая ее часть – хлам
Наблюдатели. 30 августа 2020 года.
Онлайн. 31 августа 2020 года.
Стало известно о начале учебного года. К обучению по монитору готов!
Бирюза. 1 сентября 2020 года.
Не стало лета, каникулы прошли.
Но как фотокорреспондент «Афиши.уз», который бывает на всех культурных мероприятиях Ташкента, я знаю и понимаю, что культурная жизнь и популярность культурных мероприятий в нашем городе настолько низкая, что люди массово ходят на события с участием звезд мирового масштаба или масштаба СНГ. Никто никуда не хочет идти, за исключением маленькой тусовки людей, которым просто нравится искусство. В основном это одни и те же люди.
Многие не увидят эти фотографии, если они будут выставлены в галерее. Я не скажу, что мои работы выдающиеся. Но я бы хотел с их помощью построить диалог с простыми людьми. Может быть, люди стали бы больше интересоваться искусством и культурой, если бы искусство и культура вышли к людям. Ведь фотографии проекта 50:50:50 олицетворяют жизнь города и говорят о взаимодействии людей с городом без постановки, а так, как оно было моими глазами.
Смена. 9 сентября 2020 года.
Вне тени. 10 сентября 2020 года.
Схема. 11 сентября 2020 года.
Пара. 12 сентября 2020 года.
Было – прошло – осталось. 13 сентября 2020 года.
Половина. 14 сентября 2020 года.
Преломление. 15 сентября 2020 года.
Около 30. 16 сентября 2020 года.
Намёк. 17 сентября 2020 года.

Автор фотографий: Евгений Сорочин

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