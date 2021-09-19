В целом изображения практически не говорят о карантине. Есть лишь несколько кадров с предметами, которые ассоциируются у нас с пандемией коронавируса и локдауном.



Однако могу точно сказать, что тогда людей на улице было значительно меньше, чем сейчас или до карантина. Улицы были практически пустыми. И это бросалось в глаза даже несмотря на то, что я выходил в город на рассвете. В этом году ранним утром жизнь уже кипит.



Я вспоминаю карантин с ностальгией, потому что много времени проводил с семьей, потому что город был тихим, спокойным. Даже воздух был чище, а солнце не казалось таким горячим.