Проект Zira.uz собрал рецепты домашнего фаст-фуда.

Фиш-энд-чипс





Фиш-энд-чипс — вкусное блюдо, которое Англия подарила миру. Такую рыбу в хрустящем кляре с ароматным картофелем подают в любом кафе Великобритании.

Корн-доги

Популярный американский фаст-фуд можно легко приготовить в домашних условиях. Это практически наша сосиска в тесте из детства. Только корн-доги обмакивают в кукурузном кляре и обжаривают во фритюре.

Нон-кабоб





Нон-кабоб — это бургер по-узбекски, который может стать любимым домашним фаст-фудом, ведь наша кухня одна из вкуснейших.

Куриный «попкорн» в духовке

«Попкорн» из курицы — это ароматные кусочки куриного филе в хрустящей панировке. С таким фаст-фудом можно идти в домашний кинотеатр.

Домашние хот-доги

Вкусный хот-дог можно сделать дома. Создавайте свои уникальные рецепты хот-догов, экспериментируя с ингредиентами.

Домашняя шаурма

Сочная ароматная начинка, завернутая в нежный хрустящий лаваш, — наиболее популярный фаст-фуд сегодня. Приготовить шаурму в лаваше можно и дома.