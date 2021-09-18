Министерство юстиции сообщило о регистрации первой в стране негосударственной некоммерческой организации, занимающейся изучением коррупции и открытости — аналитического центра «Узбекистонда очиклик ва шаффофлик» («Открытость и прозрачность в Узбекистане», Transparency Uzbekistan).
Заявленные цели нового «мозгового центра» — содействие формированию в обществе нетерпимости к коррупции и совершенствование механизмов открытости, прозрачности и подотчётности в государственном управление.
Организация намерена заниматься следующими задачами:
- проведение исследований причин и последствий коррупции, наносимого ей ущерба и её предупреждения;
- осуществление изучений уровня коррупции, доверия к институтам государственной власти, а также воздействия антикоррупционных мер;
- реализация сильного общественного контроля по обеспечению прозрачности, справедливости и добросовестности в деятельности госорганов;
- публикация материалов о предупреждении коррупции и состоянии верховенства закона в Узбекистане;
- содействие имплементации в Узбекистане международных стандартов открытости и прозрачности, борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства закона;
- проведение независимой экспертизы действующего законодательства и проектов новых нормативно-правовых актов и публикация её результатов.
Центр намерен добиться аккредитации международной неправительственной организации Transparency International и других специализированных международных организаций и наладить с ними сотрудничество.
Напомним, в Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2020 год Узбекистан занял 146-е место из 180. По сравнению с предыдущим годом страна поднялась на 7 позиций, но по-прежнему входит в число отстающих в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.
Ravshan Sultanov
Хорошее начало. Молодцы!
Elena Barsukova
Есть вопросы к так называемым ННО.
1. На какие средства они существуют?
2. Из каких доходов складывается их бюджет и выплата зарплаты?
Все перечисленные ими задачи требуют немалого количества денежных и интеллектуальных вложений. Да и за "спасибо " никто работать в наше время не будет. Следовательно, нужно платить зарплату и приличную, чтобы можно было прожить.
Аренда офиса, проведение исследований и разных мероприятий, заработная плата.. это всё требует денежных затрат.
3. Кто будет финансировать эту и подобные ННО?
4. Чьи интересы они будут лобировать?
Уже одно подобное ННО существует. Офис находится в центре города на ул. Тараса Шевченко (напротив быв. Фармзавода). Но, к сожалению, никакой информации о той деятельности, которую проводит данное нно в СМИ нету.
Эти нно также как и наши партии финансируются прямо или косвенно из бюджета.