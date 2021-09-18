Министерство юстиции сообщило о регистрации первой в стране негосударственной некоммерческой организации, занимающейся изучением коррупции и открытости — аналитического центра «Узбекистонда очиклик ва шаффофлик» («Открытость и прозрачность в Узбекистане», Transparency Uzbekistan).

Заявленные цели нового «мозгового центра» — содействие формированию в обществе нетерпимости к коррупции и совершенствование механизмов открытости, прозрачности и подотчётности в государственном управление.

Организация намерена заниматься следующими задачами:

проведение исследований причин и последствий коррупции, наносимого ей ущерба и её предупреждения;

осуществление изучений уровня коррупции, доверия к институтам государственной власти, а также воздействия антикоррупционных мер;

реализация сильного общественного контроля по обеспечению прозрачности, справедливости и добросовестности в деятельности госорганов;

публикация материалов о предупреждении коррупции и состоянии верховенства закона в Узбекистане;

содействие имплементации в Узбекистане международных стандартов открытости и прозрачности, борьбы с коррупцией и обеспечения верховенства закона;

проведение независимой экспертизы действующего законодательства и проектов новых нормативно-правовых актов и публикация её результатов.

Центр намерен добиться аккредитации международной неправительственной организации Transparency International и других специализированных международных организаций и наладить с ними сотрудничество.

Напомним, в Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2020 год Узбекистан занял 146-е место из 180. По сравнению с предыдущим годом страна поднялась на 7 позиций, но по-прежнему входит в число отстающих в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.