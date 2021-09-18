Актер, народный артист Узбекистана Шухрат Иргашев скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщила пресс-служба Агентства кинематографии.

О причинах смерти не сообщается. Сообщается, что актёр умер 17 сентября в Москве.





Шухрат Ибрагимович Иргашев родился 19 июня 1945 года в Ташкенте. После окончания школы работал столяром и слесарем на Ташкентском заводе «Подъемник».

Актерскую карьеру он начал в начале 1960-х в театральной студии при Дворце культуры швейников. Позднее, в 1966 году Иргашев дебютировал в фильме «Нежность». Спустя два года — в 1968 году — актер завершил обучение в Ташкентском театрально-художественном институте им. А.Н. Островского и вошел в труппу Ташкентского русского драматического театра им. М. Горького. Он стал работать на студии «Узбекфильм» в 1970 году.





В 26 лет Иргашев удостоился звания заслуженного артиста Узбекской ССР, а в 1989 году он получил звание народного артиста Узбекской ССР.

Актер известен по ролям в фильмах «Нежность» (1966), «Возвращение командира» (1968), «Это было в Коканде» (1977), «Озорник» (1977), «Дневной дозор» (2005), «Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011), «Боец» (2004) и многих других.