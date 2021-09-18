Как и всякий мегаполис, Ташкент притягивает жителей регионов. Однако молодым женщинам не всегда просто переехать в столицу. Общественное давление нередко ограничивает их возможности, а родители часто боятся за своих дочерей. «Газета.uz» побеседовала с девушками из разных регионов Узбекистана о переезде, карьере и роли женщин в обществе.

Мухлиса Орифжонова, 23 года

Переехала в Ташкент из Ферганы. Выпускница Ферганского государственного университета и Университета мировой экономики и дипломатии. Работает специалистом международного отдела Агентства президентских образовательных учреждений, а также в некоммерческой организации Digital Generation Uzbekistan.

Фото из личного архива Мухлисы Орифжоновой.

— Моя жизнь до приезда в Ташкент была довольно разнообразной. В школе я участвовала в конкурсах и олимпиадах, посещала различные курсы. Вокруг меня всегда было много людей, и я никогда не боялась заводить новых друзей. Я старалась работать над собой каждый день, читала не менее часа перед сном и хотела всё делать сама. Наверное, потому и занималась всем. В школьные годы я хотела учиться и работать за границей и мечтала открыть издательство по печати книг шрифтом Брайля.

Самым большим изменением после переезда в Ташкент стало одиночество. Было очень трудно привыкнуть, что мама или сёстры не выбегают навстречу, когда я прихожу домой с учёбы или работы, что я не могу играть с младшим братом, что нет дедушкиных притч, что не могу спросить у папы, что приготовить сегодня.

Оказывается, истинный вкус жизни познаешь, когда начинаешь жить вдали от своих близких. В течение дня тебя окружает много людей, ты взаимодействуешь с ними, но в конечном итоге остаешься дома одна, смотря фильм или читая книгу. В каком-то смысле это хороший опыт. По крайней мере, он научил меня ставить цели.

В столице очень сильная конкуренция. Знание языков, опыт и профессиональные навыки моих коллег превосходили мои. Это стимулировало меня развиваться.

Окружающие помогали мне после переезда. Одна из моих коллег считывала моё настроение и давала мне советы. Я поняла, что для того, чтобы жизнь была немного легче, не надо всегда быть умной, надо уметь получать помощь от окружающих. Кроме того, я перестала тратить своё время на всех и научилась говорить людям «нет». Из-за того, что я и раньше жила в городе, мне не было сложно привыкнуть к жизни в Ташкенте, но было трудно научиться экономить деньги.

Почему большинство девушек выходят замуж через год-два после поступления в вуз? Возможно, они боятся принимать решения касательно своего будущего. Потому что многие думают, что их родители примут правильное решение за них, и потому что девушки часто несвободны в принятии решений. Так мы растем с юных лет: на базаре покупаем одежду, выбранную мамой, в ресторане едим то, что заказал папа. Ребёнка редко спрашивают, чего хочет он сам.

Кроме того, я думаю, что многие родители считают очень важной и неотложной задачей удачно выдать своих дочерей замуж. «Вот она учится, а теперь пусть замуж пойдёт», — говорят они.

Моя семья хотела, чтобы я в первую очередь сосредоточилась на учёбе. Особенно мой дедушка очень хотел, чтобы мы стали образованными людьми. Труднее всего моей маме. Когда родственники и знакомые говорят ей: «Мухлиса поступила в вуз, теперь ей надо выйти замуж», она отвечает, что во время учёбы девушка должна только учиться.

Я знаю, что маме сейчас тоже тяжело. Иногда она рассказывает о внуках своих подруг, а потом я замечаю, что она чувствует себя не очень хорошо. Но не все дочери маминых подруг, которые вышли замуж, стали счастливыми. Может, она сберегла меня, потому что увидела много таких случаев. Да и я сама не интересовалась во время учёбы приданым или свадьбой. Почему когда девушка выходит замуж, ей дают много приданого и покупают новую одежду, но не делают этого, если она идёт учиться?

На работе мы как семья, помогаем друг другу, вместе обедаем. Мужчины могут налить девушкам чай, не кивая им на чайник. Они радуются моим успехам больше меня самой, всегда помнят о моём дне рождении. Иногда мне кажется, что я работаю в своём доме.

Фото из личного архива Мухлисы Орифжоновой.

В нашем обществе существует очень странная точка зрения: женщина может быть успешной либо в семье, либо в карьере. Но есть женщины, которые одновременно занимаются и семьей, и работой. Я встречала много таких женщин. Лично для меня домашние дела не стоят того, чтобы променять на них карьеру. Или карьера не может быть поводом для отказа от семьи. Я, конечно, не возражаю, если женщина посвящает себя своей семье, если она сама этого хочет. Но женщина, которая любит и семью, и работу, должна делать то, что хочет. Что касается меня, думаю, я продолжу свою работу. Возможно, это сложно, но справиться можно.

Фото из личного архива Мухлисы Орифжоновой.

Мы хотим, чтобы общество было свободным и говорим: «Пусть наши дети растут свободными». Нравится нам это или нет, но ребёнок больше времени проводит с мамой. Многие матери в нашем обществе не могут выходить на улицу без разрешения супруга, свекрови или свёкра. Они даже не могут разговаривать с гостем, который пришёл в их дом. Как несвободный человек может воспитать самостоятельного ребёнка?

Мне не нравится, что часто люди принимают решения о будущем женщины, не консультируясь с ней. Мне не нравится, что потенциал женщин недооценивается, что отцам бывает стыдно идти в роддом, потому что у них родилась дочь. Мне не нравится, что существует мнение, что женщины не должны быть сильными, а должны быть глупыми. Но больше всего мне не нравится, что жертве насилия сами женщины говорят: «Смотри, я терплю и живу долго и счастливо». Или говорят: «Нет дыма без огня», оправдывая сексуальное насилие над женщиной.

В нашем обществе очень негативно относятся к разведённым девушкам и жертвам насилия. Если девушка в разводе, для неё закрываются все двери. Жизнь слишком коротка, чтобы отказываться от её радостей, сидеть дома, ничего не делать и думать о том, что скажут люди.

Фото из личного архива Мухлисы Орифжоновой.

Я бы сказала девушкам: «В первую очередь, бери советы у себя». Потому что никто не знает вас, вашу текущую ситуацию, ваши сильные стороны, ваши проблемы лучше вас самих. Что делает вас счастливым? Какое занятие доставляет вам удовольствие? Какие у вас планы на ближайшие три месяца, на год-два, десять лет? Что нужно делать сейчас, чтобы через пять лет стать для себя идеальным человеком? Получение точного ответа начинается с формулировки правильного вопроса. Задайте себе вопрос и судите себя сами.

Будьте очень осторожны при выборе человека, к чьим советам можно прислушаться. Повар может рассказать, как правильно готовить вкусную еду, но только гастроэнтеролог сможет сказать, вредна она или полезна для желудка.

И самое главное: научитесь быть счастливыми самостоятельно. Никто не несёт ответственности за ваше счастье. Невозможно делиться счастьем, пока не почувствуешь счастье в себе. Счастье — очень субъективная вещь, вы создайте своё.

Инара Асанова, 23 года

Переехала в Ташкент из Сырдарьинской области. Студентка 4-го курса заочного отделения Гулистанского государственного университета и менеджер проектов в SMM-агентстве 605.

Фото из личного архива Инары Асановой.



— Я всегда интересовалась маркетингом. Но в регионах многие родители почему-то не понимают, что девушка может стать не только учителем и врачом и что это нормально. Мне было немного сложно прийти в SMM. Во-первых, моё окружение не понимало это направление, а во-вторых, я не могла найти наставника. Пришлось учиться всему через интернет.

Я начала работать в сфере маркетинга в 2018 году по рекомендации друга. Затем я занималась копирайтом на фрилансе. Во время пандемии я решила переехать в Ташкент и изучать маркетинг, потому что в регионах SMM не очень развит. Люди не знают, что это такое. Им кажется, что реклама может быть только на телевидении и наружной.

Сейчас мои близкие понимают, чем я занимаюсь, и нормально воспринимают то, что я работаю в столице. Но сначала был страх: они боялись не того, что я не смогу защитить себя, а того, что я могу заболеть коронавирусом. Мама сопротивлялась моему решению больше всех. Она работает в СЭС и в то время была хорошо знакома с ситуацией. Отец же сказал: «Если твоё сердце желает этого, если ты веришь, что это твоя профессия, я не буду против».

Ташкент изменил меня. Я всегда старалась для себя, а столица научила меня бороться за себя. Кроме того, если раньше у меня была цель приехать в Ташкент и чему-то научиться, то теперь я хочу получить опыт на международной арене.

После того, как я поступила в университет, мы разговаривали с семьёй о замужестве. Я рассказала о своих целях и объяснила, что буду готова создать семью только после того, как построю свою карьеру. Мне надо закончить бакалавриат, а затем, может, и магистратуру. Потому что создать семью — непростая задача.

В нашем обществе девушку с раннего возраста готовят к ведению хозяйства, говорят: «Ты будешь домохозяйкой». Многие поступают в вуз, чтобы удачно выйти замуж. Девушкам, которые создали семью во время учёбы, нелегко усидеть на двух стульях. Когда возникает необходимость выбирать, во многих случаях жертвуют образованием. Так случилось со многими из моих знакомых.

Фото из личного архива Инары Асановой.

Мне не нравится то, что семьи моих сверстников идут против желаний своих дочерей. Например, если она хочет изучать IT, ей могут говорить, что она ничего не добьётся в этом. Или если она хочет поехать учиться за границу, её не отпускают. «Ты же девушка, что скажут люди?» Разочаровывает то, что девочек с юных лет готовят не к получению образования, а ведению хозяйства.

Если я построю семью, то обязательно продолжу свою трудовую деятельность. Семья — на первом месте, но если мужчина поддерживает свою жену, он не будет вставлять ей палки в колёса на пути к её развитию и позволит ей одновременно заниматься и работой, и семьей.

Фото из личного архива Инары Асановой.

Девушка должна работать над собой. Чтобы достичь своей цели, она должна развиваться, чем бы ни интересовалась. Нужно говорить с семьёй о своих решениях и делиться мыслями без страха. Нужно изучать языки. Это расширяет мировоззрение.

Мадина Очилова, 21 год

Переехала в Ташкент из Каракульского района Бухарской области. Студентка 4-го курса Университета журналистики и массовых коммуникаций, корреспондент Kun.uz.

Фото из личного архива Мадины Очиловой.

— В 18 лет я поступила в Университет журналистики и массовых коммуникаций и переехала в Ташкент. Я усердно готовилась к поступлению. Одним из условий были публикации в СМИ, поэтому я ежемесячно отправляла свои материалы в районную газету. В колледже я ходила к репетиторам по литературе, родному и английскому языкам. Вслед за бессонными ночами подготовки к экзаменам мне посчастливилось стать студенткой. Тогда я поняла, насколько значимо удовольствие, которое приходит после тяжелого труда.

Когда я переехала в Ташкент, моя жизнь изменилась. Я стала самостоятельно планировать её, обрела финансовую свободу, научилась жить независимо от родителей и самостоятельно решать свои проблемы. Моё детство оставило меня или я оставила его.

Фото из личного архива Мадины Очиловой.

Меня предостерегали в выборе профессии: «Это трудная профессия, она тебе не подходит. Как ты будешь работать, когда выйдешь замуж?» Страх моего окружения довёл меня до депрессии. Именно в это время мой папа поддержал меня. Он сказал: «Раз поставила цель, не сворачивай с пути. Подавай документы на журналистику».

Мама всегда переживает и часто говорит: «Надеюсь, то, что ты пишешь, не принесёт тебе самой вреда». Но она радуется, когда читает мои статьи. Если бы мама не хотела, чтобы я работала в столице, меня даже на учёбу не отправила бы.

В Kun.uz мало журналисток. Но я не испытывала неприязни или плохого отношения из-за того, что я женщина. Коллеги защищают девушек от «опасных» кейсов, стараясь не подпускать к ним. Есть уважение к женщинам-журналистам. Это говорит о здоровой творческой среде. Я ценю команду за такие высокие человеческие качества.

В нашем обществе есть стереотип о том, что девушке необязательно учиться. Я бы посоветовала девушкам учиться, несмотря на эти стереотипы, изучать языки и максимально использовать свои возможности. А если нет этих возможностей, то создавать их для себя самостоятельно.

«Газета.uz» опубликует вторую часть интервью в ближайшее время.