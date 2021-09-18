На протяжении восьми лет Британский Совет проводит международную премию Study UK: Alumni Awards, которая призвана поддержать выдающихся выпускников вузов Великобритании со всего мира. Лауреаты премии являются ведущими специалистами в своих областях и используют знания и опыт обучения в британских университетах во благо развития своей страны, отрасли и сообщества.

В этом году премия Alumni Awards проводится в Узбекистане. Четыре финалиста национальной премии Alumni Awards станут обладателями приза в размере 1000 фунтов стерлингов, а также войдут в шорт-лист международной премии, победитель которой получит международное признание своей деятельности и главный приз — профессиональную нетворкинг-поездку в Великобританию.





Alumni Awards — это награда для выпускников университетов Великобритании, отличившихся образцовыми лидерскими качествами и значительными достижениями в своей профессиональной сфере и за ее пределами. Премия отражает влияние и ценность британского высшего образования и повышает международный авторитет выпускников университетов Соединенного Королевства.

Заявки на участие в премии UK Study Alumni Awards принимаются с 1 сентября до 29 октября 2021 года. Принять участие могут выпускники из Узбекистана, которые окончили официально признанный вуз Великобритании в течении последних 15 лет, зарегистрировавшись по ссылке.

Победители национальной премии будут объявлены в феврале 2022 года в следующих номинациях:

премия за вклад в науку и устойчивое развитие;

премия за вклад в культуру и творчество;

премия за активную социальную деятельность;

премия за вклад в развитие сферы бизнеса и инноваций.





Британский Совет приглашает выпускников университетов Великобритании испытать свою удачу и принять участие в Alumni Award. Лауреаты премии получат шанс обменяться профессиональными связями как на национальном, так и на международном уровне, расширить круг единомышленников и повысить международный авторитет.

В этом году Британский Совет отмечает 25-летие своей деятельности в Узбекистане и рад предоставить еще больше возможностей для карьерного роста и профессионального развития.

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