Единый общереспубликанский процессинговый центр (UZCARD) предупредил об участившихся случаях мошенничества с использованием бренда компании в интернете, в том числе социальных сетях и мессенджерах.

Людей вводят в заблуждение, обещая выплату денежных вознаграждений в рамках несуществующих проектов. На одном из сайтом, обещавшем единоразовые выплаты (скриншот выше), было указано, что он создан UZCARD.

Сообщение, распространявшееся в Telegram.

«Если вы получили SMS-сообщение о действиях, которых вы не совершали, запрос сообщить реквизиты банковской карты, сообщить одноразовые пароли, приходящие по SMS либо какие-то другие подозрительные обращения к вам от имени банка или платежной системы, значит с вами на связи злоумышленники, — говорится в сообщении компании. — На самом деле полученная от вас информация позволит им дистанционно управлять вашим счётом, а также беспрепятственно осуществлять перевод средств на другие счета».

В UZCARD также призвали быть бдительными при вводе паролей и личных данных на непроверенных сайтах и исключить доступ третьих лиц к личной информации.

При подозрении на совершение преступления нужно незамедлительно обратиться в обслуживающий банк и сообщить в правоохранительные органы. Карту также можно заблокировать в платёжных приложениях.