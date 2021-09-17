Объём валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 сентября составил 35,43 млрд долларов, увеличившись за месяц на 320,2 млн долларов, следует из данных Центрального банка.

За прошлый месяц физический объём золота в резервах снова увеличился на 0,3 млн тройских унций (около 9,3 тонн) — до 12,1 млн тройских унций (около 376,3 тонны).

Стоимость золота в резервах выросла на 331,2 млн долларов — до 21,87 млрд долларов.

При этом резервы в иностранной валюте снова сократились — в этот раз на 762,1 млн долларов (в июле было -$346,4 млн) — до 12,43 млрд долларов.





Котировки золота за последние три месяца. Источник: РБК