Пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари» опровергла сообщение сайта «Взгляд.uz» о том, что Ташкентский музей железнодорожной техники находится на грани исчезновения.

«По слухам, легендарный музей, из-за отсутствие прибыли могут снести, а экспонаты будут сданы на металлолом. На его месте планируется постройка бизнес-центра», — написало издание (орфография и пунктуация сохранены).

«Это не первый случай распространения данного слуха, и не первый год,» — отметили в пресс-службе железнодорожной компании.

«В очередной раз доводим до сведения общественности, что Ташкентский музей железнодорожной техники при Центральном дворце культуры железнодорожников АО „Узбекистон темир йуллари“ работает в обычном режиме, не закрывается и никуда не переносится», — заявили в компании.

«Сотрудники музея бережно хранят экспонаты, а руководство АО „Узбекистон темир йуллари“ поддерживает и прилагает всевозможные усилия по сохранению этой уникальной в своём роде экспозиции, кстати, по признанию специалистов, одной из лучших в мире», — говорится в сообщении.

Музей паровозов, как его называют ташкентцы, был открыт 4 августа 1989 года. Здесь можно ознакомиться с десятками паровозов и тепловозов, а также несколькими электровозами и образцами техники, используемой в строительстве железных дорог, выпущенными в ХХ веке в разных странах.

По июньскому решению руководства «Узбекистон темир йуллари» в музее ведутся ремонтные работы.