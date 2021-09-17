Выбирая университет и будущую профессию, важно следовать тому, что кажется более близким и интересным. Но также не стоит забывать, что в быстро меняющемся мире необходимо идти в ногу со временем и отслеживать последние тенденции развития экономики, чтобы быть востребованным специалистом. Хорошим преимуществом пользуются IT-специалисты, работающие с одним из ценных сегодня ресурсов — информацией.





В International Digital University можно не только освоить современные профессии, но и раскрыть внутренний потенциал, научиться не бояться сложностей и достигать своих целей. Университет поддерживает своих студентов грантами на обучение из фонда размером в 600 тысяч долларов и финансированием стартапов из средств фонда в размере 1 млн долларов. Это поможет молодым людям получить мощный старт в открытии собственного бизнеса, мыслить креативно и обрести уверенность в собственных силах.

Какие направления предлагает IDU:

Искусственный интеллект и робототехника;

Data Science;

Разработка игр;

Кибербезопасность.





Уже после первого курса лучшие студенты IDU будут трудоустроены в IT-компании на полставки (part-time). По завершении обучения в университете они получат предложения работать в странах Европы, Америки и Японии на полную ставку. Стоимость обучения в университете окупается в первый же год после обучения.

Важным моментом является и то, что стоимость обучения зависит от результатов вступительных экзаменов. Для поступления необходимо пройти тестирование по математике и английскому языку (IELTS). Всего будет зачислено 500 студентов, при этом до 100 студентов получат гранты и до 200 — смогут получить беспроцентные кредиты.

Преподаватели IDU не будут вести скучные лекции, где будет только теория. Направления университета подразумевают получение практических навыков, которые нарабатываются с опытом. Поэтому студентов будут ждать интересные и наполненные информативными кейсами занятия, мастер-классы от ведущих специалистов сферы IT, а также обучение в формате дистанционного преподавания от зарубежных педагогов.





Обучение будет проходить увлекательно и интересно по стандартам Европы и Америки. А в дополнение студенты смогут посещать различные развивающие курсы и секции. После окончания учебы выпускники получат диплом британского образца, имеющий силу в ведущих странах мира.

Программой также предусмотрено усиленное обучение для студентов, которым не хватило баллов на вступительных испытаниях.

IDU будет располагаться в Ташкенте. Также планируется открытие филиала в Намангане.

Телефон: (+998) 71−205−50−80.

Сайт: idu.uz

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