В Ташкенте 17 сентября правоохранительные органы задержали 12 человек, подозреваемых в участии в деятельности религиозной экстремистской организации «Хизб-ут тахрир», сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Задержанные являются жителями Алмазарского, Учтепинского, Яшнабадского и Юнусабадского районов. Все они «занимались экстремистской деятельности под идейным влиянием Р. У., 1980 года рождения, проживающего в Юнусабадском районе», говорится в сообщении.

По данным ГУВД, Р. У. и его сообщники через интернет установили связь с уроженцем Кыргызстана Махмуджоном Холдаровым, 1980 года рождения, скрывающимся в Украине и действующим под псевдонимом «Махмуд Абдулмумин».

Они «распространяли его лекции и материалы экстремистской организации „Хизб-ут тахрир“ среди населения, а также по его указаниям занимались привлечением новых членов в ряды „тахрировцев“», сообщает управление. Кроме того, отмечается, что они на регулярной основе пропагандировали идеи создания в Узбекистане халифата.

«В местах проживания этих лиц и в их мобильных устройствах обнаружены литература и материалы религиозной экстремистской организации „Хизб-ут тахрир“… В настоящее время продолжаются следственные действия для дачи правовой оценки их незаконным действиям и привлечения их к ответственности», — отметили в ГУВД.

В сообщении от имени МВД граждане предупреждаются, что участие в деятельности «Хизб-ут тахрир», поддержка идей этой организации, а также хранение и распространение лекций и материалов человека под псевдонимом «Maxmud Аbdulmoʼmin» может быть основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Накануне сообщалось о задержании в Алмазарском районе Ташкента 10 человек, подозреваемых в участии в деятельности «Хизб ут-Тахрир». Ранее в сентябре МВД сообщило о задержании в столице и Ташкентской области 29 женщин, подозреваемых в общении с двумя находящимися в розыске женщинами и пропаганде идей «Хизб-ут тахрир».