Всемирный банк (ВБ) прекращает публикацию доклада Doing Business о состоянии и условиях ведения бизнеса в разных странах. Об этом говорится в заявлении на сайте банка.

«Руководство Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию отчёта Doing Business. <...> В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата», — отмечается в сообщении.

Такое решение организация объяснила ошибками и нарушениями, допущенными при подготовке предыдущих докладов.

В августе прошлого года Всемирный банк объявил, что приостанавливает публикацию Doing Business из-за сообщений о нарушениях, связанных с изменением данных в отчётах за 2018 и 2020 годы. Организация наняла американскую юридическую фирму WilmerHale для проведения независимого аудита.

Расследование (pdf) WilmerHale, опубликованное 15 сентября, показало, что изменения, в частности, вносились в данные по Китаю (Doing Business 2018), Саудовской Аравии, ОАЭ и Азербайджану (Doing Business 2020) под давлением руководства Всемирного банка, включая бывшего главного исполнительного директора Кристалину Георгиеву.

В расследовании утверждается, что руководство ВБ оказывало различное давление на команду Doing Business, чтобы повысить рейтинг Китая в то время, когда ожидалось, что страна сыграет ключевую роль в кампании по увеличению капитала банка.

В случае с Саудовской Аравией, говорится в расследовании, бывший директор по экономике развития ВБ и советник Кристалины Георгиевой Симеон Дьянков поручил команде Doing Business изменить данные так, чтобы страна сместила Иорданию с первого места в списке государств, которые достигли наилучших результатов по улучшению показателей в Doing Business 2020. Это, в свою очередь, повлекло за собой изменения в данных по ОАЭ, поскольку страны имели схожие налоговые системы. При этом изменения не повлияли на общий рейтинг ОАЭ, отмечают в WilmerHale.

В расследовании также говорится, что по поручению Симеона Дьянкова в Doing Business 2020 не были учтены три реформы Азербайджана. Сотрудники ВБ рассказали WilmerHale, что Дьянков был враждебно настроен по отношению к стране и не верил в правдивость данных по ней. Сам Симеон Дьянков заявил, что решение «заморозить» признание некоторых реформ в Азербайджане вопреки возражениям команды Doing Business, по его мнению, соответствовало некоему «Протоколу Узбекистана» (Uzbekistan Protocol) — «неписаному правилу, которое позволяло воздерживаться от подозрительных реформ».

Члены команды Doing Business отрицали, что знали о «Протоколе Узбекистана» как об утверждённом методологическом принципе. Менеджер Doing Business отметил, что данные по Узбекистану в прошлом рейтинге были «заморожены» коллективным решением с участием регионального директора, вице-президента по региону, исполнительного директора и других, а не единоличным решением руководства, как в случае с Азербайджаном.

Напомним, Узбекистан в рейтинге Doing Business 2020 занял 69-е место среди 190 стран, поднявшись на 7 позиций по сравнению с рейтингом предыдущего года. В июле 2018 года президент Шавкат Мирзиёев своим постановлением поручал создать в стране условия для предпринимательства, которые позволят к 2022 году войти в топ-20 рейтинга.