АО «Бекабадцемент», входящее в состав холдинга United Cement Group, в 2021 году отметило свой 95-летний юбилей.
Производимая продукция
Сегодня АО «Бекабадцемент» и помольный цех «Янгиюль» выпускают большой ассортимент цемента.
В Бекабаде производятся следующие виды продукции:
- общестроительный и сульфатостойкий цемент:
- ППЦ 400 (ГОСТ 22266−94);
- ПЦХ (O'zDSt 913−2017);
- ПЦ 400 Д20 (ГОСТ 10178−85);
- ЦЕМ II/А-П 32,5 H СС (ГОСТ 22266−2013).
Продукция, производимая на удаленном участке «Помольной станции „Янгиюль“» (в Янгиюле):
общестроительный цемент:
- ПЦ 400 Д20 (ГОСТ 10178−85);
- ПЦ 500 — Д0 (ГОСТ 10178−85).
Как заключить контракт и приобрести продукцию «Бекабадцемента»
Цемент можно приобрести на товарно-сырьевой бирже (УзРТСБ) или по прямым контрактам.
Адрес отгрузки вы можете выбрать в удобном месте: в Бекабаде или Янгиюле.
Отгрузка производится как в железнодорожных вагонах, так и автомобилями (самовывоз, доставка).
Также компания предлагает цемент в новой упаковке по 50 и 25 кг.
В 2020 году на заводе «Бекабадцемент» реализован проект по модернизации системы тарирования цемента с заменой на упаковочную машину производительностью 100 т/час.
Телефон горячей линии для отгрузки и заключения договора: (+998) 97−779−43−31, (+998) 90−337−43−34, (+998) 99−406−00.
Сайт: bekabad-cement.com
E-mail: info@bekabad-cement.uz
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Instagram: @ucg_bekabadcement
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