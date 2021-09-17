АО «Бекабадцемент», входящее в состав холдинга United Cement Group, в 2021 году отметило свой 95-летний юбилей.

Производимая продукция

Сегодня АО «Бекабадцемент» и помольный цех «Янгиюль» выпускают большой ассортимент цемента.





В Бекабаде производятся следующие виды продукции:

общестроительный и сульфатостойкий цемент: ППЦ 400 (ГОСТ 22266−94); ПЦХ (O'zDSt 913−2017); ПЦ 400 Д20 (ГОСТ 10178−85); ЦЕМ II/А-П 32,5 H СС (ГОСТ 22266−2013).







Продукция, производимая на удаленном участке «Помольной станции „Янгиюль“» (в Янгиюле):

общестроительный цемент: ПЦ 400 Д20 (ГОСТ 10178−85); ПЦ 500 — Д0 (ГОСТ 10178−85).



Как заключить контракт и приобрести продукцию «Бекабадцемента»

Цемент можно приобрести на товарно-сырьевой бирже (УзРТСБ) или по прямым контрактам.





Адрес отгрузки вы можете выбрать в удобном месте: в Бекабаде или Янгиюле.

Отгрузка производится как в железнодорожных вагонах, так и автомобилями (самовывоз, доставка).





Также компания предлагает цемент в новой упаковке по 50 и 25 кг.

В 2020 году на заводе «Бекабадцемент» реализован проект по модернизации системы тарирования цемента с заменой на упаковочную машину производительностью 100 т/час.

Телефон горячей линии для отгрузки и заключения договора: (+998) 97−779−43−31, (+998) 90−337−43−34, (+998) 99−406−00.

Сайт: bekabad-cement.com

E-mail: info@bekabad-cement.uz

Telegram: t.me/UCGBekabadCement

Instagram: @ucg_bekabadcement

На правах рекламы.