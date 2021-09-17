Коллектив «Ташкент сити» вышел в полуфинал Международной лиги КВН. По итогам четвертьфинала отечественные кавээнщики набрали 52 балла и заняли первое место. Игра прошла 11 сентября в Смоленске. На официальном сайте КВН было отмечено, что команда из Узбекистана представляет юмор со вкусом и восточным колоритом.

Жеребьевка определила, что сборная Узбекистана выступит в четвертый день игр данного этапа.

Узбекским юмористам противостояли пять команд:

«Олег» ЮУрГУ (Челябинск);

«Аквабатя» (Иваново);

Команда воспитателей детского сада «ПК» (Ноябрьск);

«Паша и Сережа» (Тверь);

«Всё путем» (ОД «ДР», Донецк).

Коллективы проявили себя в трех конкурсах: «Приветствие», «Разминка» и «Музыкальный номер».





На этапе четвертьфинала юбилейного сезона за путевку в полуфинал боролись 26 команд. Узбекистан смог пробиться в полуфинал престижного юмористического соревнования.

Генеральным спонсором команды выступает один из крупнейших производственных холдингов Узбекистана — AKFA Group. Компания поддерживает основную миссию узбекистанских кавээнщиков — повысить узнаваемость страны и прославить узбекский юмор.





Чтобы попасть в Международную лигу КВН, узбекская команда приняла участие в 32 международном фестивале КВН «КиВиН-2021», который прошел с 11 по 22 марта в Сочи. Почти 300 команд из более 15 стран боролись за звание сильнейших игроков. Команда «Ташкент сити» по итогам прошедшего фестиваля вошла в ряд лучших коллективов, отобранных в телевизионные лиги.

Полуфинал Международной лиги КВН пройдет 30 октября. AKFA Group желает удачи и победы команде «Ташкент сити».

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