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18 и 19 сентября
Куда пойти на выходных
в Ташкенте?
18 и 19 сентября
Куда пойти на выходных в Ташкенте?
«Дюна» Дени Вильнёва и еще три кинопремьеры, концерт квартета Юлии Хюльсманн, детские шоу, вечеринки, «Квиз, плиз: Турбо» и другие события предстоящих выходных.
Редакторы Афиши отобрали для вас самый топ. Все события — в календаре на сайте.
Кино
«Дюна»
«Холостяк на свадьбе»
«Литл Гром»
«Крик. Кровавое посвящение»
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Город
Fitness day в Central Park
Шоу-программа в Экопарке
Концерт квартета Юлии Хюльсманн
Фестиваль спорта, музыки и современного искусства
Лучные бои в клубе Hero park
Персональная выставка Рустама Захидова «0,5 Атом»
Дети
Бесплатные мастер-классы по ментальной арифметике
Бесплатные квест-румы в Kid's University
Детские шоу в Vega Centre
Детское шоу в Parus'е
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Знания
Экскурсия по конноспортивному клубу Argamak Sher
Игра «Квиз, плиз: Турбо»
Premium
Скидки в New Millennium Concept Store
Новые поступления в Glamour
Вечеринки
Египетская вечеринка в «Шишка lounge bar»
Пиратские вечеринки в Fabis Restaurant
Вечеринки в J brothers
Вечеринки в Bla Bla Bar
Закрытие летнего сезона в Velvet
Вечеринка в La Cantine
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Afisha.uz
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