В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина утверждает, что в ночь на 12 сентября в дорожно-транспортном происшествии на Ташморе (Туябугузском водохранилище) погиб его 14-летний сын.

По его словам, авария произошла из-за нетрезвого сотрудника Национальной гвардии, который, управляя автомобилем Matiz, создал помеху ехавшему в противоположном направлении Damas, вследствие чего водитель вырулил вправо и сбил стоявшего на обочине дороги пешехода. На записи с камер наблюдения можно увидеть, что управлявший первой машиной мужчина пытался скрыться с места ДТП.

По данным ГУБДД МВД, авария с участием двух автомобилей произошла 12 сентября примерно в 1:30 на 8-м километре дороги «Карасу-Бекабад» в Уртачирчикском районе Ташкентской области. За рулём Matiz был Т. М. (1980 г. р.), Damas был под управлением Г. Э. (1978 г. р.).

В результате ДТП водитель второй машины потерял управление и совершил наезд на А. К. (2007 г. р.), стоявшего на правой стороне дороги. От полученных травм подросток скончался в больнице, говорится в сообщении.

Предварительное расследование показало, что водитель Matiz действительно был в состоянии алкогольного опьянения. Место его работы в сообщении не уточняется.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса, ведётся следствие.