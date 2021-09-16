Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват, расположенный в Узбекистане, 16 сентября включен во Всемирную сеть биосферных заповедников в рамках Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ), сообщила пресс-служба международной организации.

Наряду с узбекистанским заповедником в сеть были включены 20 новых объектов из 21 страны. Отныне сеть насчитывает 727 заповедников в 131 стране мира, в том числе 22 трансграничных объекта. «Биосферные заповедники ЮНЕСКО в настоящее время охватывают более 5% суши Земли, и на их территории сочетаются сохранение биоразнообразия, экологическое просвещение, исследования и устойчивое развитие», — говорится в сообщении.

Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват расположен в северной части нижнего течения реки Амударьи, к юго-востоку от бывшего побережья Аральского моря. Это один из крупнейших природных тугаев в Центральной Азии, который с глобальной точки зрения представляет собой уникальную экосистему, находящуюся под угрозой исчезновения, отмечается в сообщении.

Этот район является важной средой обитания растений и животных и отличается самым высоким биоразнообразием в пустынных регионах Центральной Азии. Это также естественная и охраняемая среда обитания бухарского оленя (Cervus hanglu bactrianus), находящегося под угрозой исчезновения.

«Вступая во Всемирную сеть биосферных заповедников, заинтересованные стороны Нижне-Амударьинского государственного биосферного резервата будут, в частности, стремиться к сохранению и восстановлению природных ландшафтов, видов животных и растений тугайских лесов, а также других природных особенностей прибрежных лесов Центральной Азии», — отметили в ЮНЕСКО.

Кроме того, в сеть включили биосферный заповедник Кольсайские озера, расположенный в северной части горной системы Тянь-Шань. Там обитают многие редкие и вымирающие виды, в частности тяньшанский бурый медведь, снежный барс и туркестанская рысь. Биосферный заповедник занимает площадь в 242 тысячи га и граничит на юге с Иссык-Кульским биосферным заповедником Кыргызстана. Основная его цель заключается в сохранении типичных, редких и уникальных природных особенностей и поддержке устойчивого социально-экономического развития.

В сеть МАБ также впервые были включены объекты из Лесото, Ливии и Саудовской Аравии: биосферный заповедник Маценг, биосферный заповедник Ашаафеан и биосферный заповедник Джузур Фарасан, соответственно. В Европе биосферный заповедник Мура-Драва-Дунай, расположенный на территории пяти стран, стал первым объектом сети МАБ, которым совместно управляет такое число стран (Австрия, Хорватия, Венгрия, Сербия и Словения).