Министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов 14 сентября встретился в Ташкентском государственном юридическом университете с группой профессоров и преподавателей образовательных учреждений, входящих в структуре министерства, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.

В своём выступлении он подверг критике научные работы, которые недостаточно связаны с практикой и требованиями сегодняшнего дня. По его словам, научные исследования в правовой сфере становятся всё более «теоретическими и упрощенными, оторванными от политической и общественной жизни».





Русланбек Давлетов высказался о влиянии проблемы сносов недвижимости, с которыми многие годы сталкиваются жители страны, на уровень доверия граждан к правительству.

«Можно ли сказать, что проблема сносов не повлияла на доверие людей к государственным органам и их имидж? Тот факт, что люди решали проблему через самосожжение, — это обратный шаг для цивилизации. Почему вы это не изучаете? Почему преподаватели юридических вузов не изучают правоотношения в этом направлении? Ведь можно изучить порядок изъятия чужого имущества, механизмы и ограничения с научной точки зрения», — цитирует министра его советник по вопросам государственного языка Шахноза Соатова.

Глава Минюста указал на важность доверия общества к правительству в процессе вакцинации от коронавируса. Чем выше уровень доверия к государству, тем выше уровень вакцинации — эти показатели прямо пропорциональны друг другу, заявил он, отметив примеры других стран.

«Мы не можем сказать, что у нас вакцинация проходит очень хорошо, потому что у людей всё ещё есть недоверие (хотя завозятся те же вакцины, что и в других странах). Причины этого также связаны с обеспечением легитимности и законности. Есть ли какие-нибудь исследования по этому поводу?» — спросил министр.

Запреты и недоверие

Ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов и профессор РЭШ Дарья Дзябура в статье для Forbes отмечали, что наблюдается прямая связь между уровнем доверия правительству и жёсткостью мер: чем доверие выше, тем проще убедить людей в необходимости делать прививку. И наоборот, там, где доверие низкое, приходится прибегать к более суровым мерам. Так, например, случилось в Конго во время эпидемии лихорадки Эбола в 2018—2019 годах.

Профессор политических наук Орхусского университета (Дания) Герт Тингаард также указывал на эту связь. Он объяснил успех Дании, которая первой из стран Евросоюза отменила все коронавирусные ограничения, высокой социальной ответственностью датчан и их доверием к правительству. «Если уровень доверия к другим людям или властям низок, для сдерживания коронавируса потенциально требуется больше драконовских мер», — заявил он.

Напомним, на фоне низких темпов вакцинации президент 3 августа подписал закон, который разрешил обязательную вакцинацию отдельных категорий населения и дал право работодателям отстранять сотрудника от работы при отказе от профилактической прививки.

Правительство Узбекистана намерено вакцинировать от коронавируса 70% населения до 1 ноября. По состоянию на 14 сентября в стране использовано свыше 17,4 миллиона доз вакцин. Первую дозу получили 10,14 миллиона человек, вторую — 5,43 миллиона, третью — 1,85 миллиона. Полный курс вакцинации прошли свыше 3,34 миллиона человек (около 15,6% постоянного населения старше 18 лет и 9,5% всего постоянного населения). В Казахстане полный курс иммунизации прошли свыше 6 миллионов человек (31,7% населения), в Монголии — свыше 2,1 миллиона (63,3%), в Грузии — 619 тысяч (15,5%).