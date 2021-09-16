Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 сентября подписал очередной указ, направленный на «дальнейшее снижение административной и налоговой нагрузки для субъектов предпринимательства», а также «совершенствование системы защиты законных интересов бизнеса». В документе уточняется, что он разработан по итогам августовской встречи главы государства с предпринимателями.

Указом с 1 октября 2021 года отменяются обязательство по сдаче налоговой отчетности индивидуальными предпринимателями, являющимися плательщиками налога на доходы физических лиц в фиксированных размерах.

С этой же даты отменяется запрет на выставление на продажу и реализацию в розничной торговле некоторых готовых импортных потребительских товаров по истечении 12 месяцев с даты оформления таможенной декларации.

С 1 января 2022 года по 1 января 2023 года ставка социального налога, установленного для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в районах Узбекистана (за исключением Ташкента), определяется с уменьшением её в 2 раза в размере 50% базовой расчетной величины.

Указанные выше изменения к началу следующего года будут отражены в Налоговом кодексе.

Торгово-промышленной палате предоставлено полномочие по подтверждению обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникающих в рамках местных договоров.

С 1 октября отменяется ряд контрольных функций органов государственного управления и органов государственной власти на местах (список будет опубликован позже).

Отныне перечень государственных контрольных функций по проверке соответствия деятельности субъектов предпринимательства требованиям законодательства (обязательных требований) утверждается законом, при этом после принятия закона не допускается осуществление контрольных функций, не включенных в перечень.

В перечень проверок, проводимых в порядке уведомления уполномоченного органа, включаются проверки, связанные с осуществлением незамедлительных контрольных мероприятий для предотвращения риска нанесения ущерба жизни и здоровью граждан, общественной безопасности, окружающей среде, а также выездные налоговые проверки.

С 1 апреля 2022 года будет начато поэтапное внедрение электронного реестра обязательных требований. Его будет вести уполномоченный по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства. На разработку информационной системы «Единый государственный контроль» за счёт средств резервного фонда Кабинета министров будет выделено до 1 млрд сумов.

С 1 января 2022 года контролирующие органы будут проверять деятельность субъектов предпринимательства по утвержденному вопроснику. В проверке деятельности субъекта предпринимательства, являющегося членом Торгово-промышленной палаты, должны участвовать сотрудники ТПП с согласия этого субъекта предпринимательства.

Проведение проверок деятельности субъектов предпринимательства допускается после осуществления профилактических мероприятий по предотвращению правонарушений, за исключением налоговых проверок, проверок, проводимых в рамках уголовных дел и оперативно-розыскной деятельности, а также на основе обращений и сведений о нарушении актов законодательства.

С 2022 года внедряется Индекс свободы предпринимательской деятельности, направленный на определение и облегчение уровня административного давления на субъектов предпринимательства, а также предотвращение правонарушений.

Индекс будет составлять бизнес-омбудсман на основе таких показателей, как обоснованность и законность результатов проверки, пропорциональность профилактических мероприятий и проверок, уровень удовлетворенности предпринимателей результатами проверки.

Указом также утверждена «дорожная карта» по облегчению ведения предпринимательства и совершенствованию системы защиты законных интересов бизнеса.

7 сентября президент подписал указ о создании более благоприятных условий субъектам предпринимательства при исполнении налоговых обязательств.