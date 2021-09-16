Поправки, внесённые в Налоговый кодекс новым законом от 14 сентября, освобождают определённые виды государственных выплат от налогов, пишет Spot.uz

Согласно поправкам, подоходный налог не будет взиматься с выплат, предоставленных в качестве помощи при переводе или переезде (проезд, провоз имущества, найм помещения) и ежемесячной компенсации за аренду жилья следующим категориям работников:

сотрудникам из числа выпускников вузов, которые в течение трёх лет после окончания бакалавриата или магистратуры были наняты на работу в бюджетные организации, расположенные в отдалённых и труднодоступных местах;

врачам и специалистам с высшим образованием, переехавшим из другого региона для работы в поликлиниках и врачебных пунктах в отдалённых районах;

педагогам и специалистам с высшим образованием, переехавшим из другого региона для работы в школах в отдалённых районах.

Кроме того, не облагаются налогами бонусы и премии, выплаченные за участие в программах, определённым решениями президента или правительства Узбекистана.

«Газета.uz» ранее писала о послаблениях для предприятий в сфере туризма и общепита, льготах для бизнеса в Каракалпакстане, особом порядке налогообложения отдельных территорий и других изменениях в Налоговом кодексе.