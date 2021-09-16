Узбекистан для большинства людей за границей — это лишь одна из центральноазиатских стран, появившаяся после развала СССР. Из информационного фона все слышат в основном об узбекских трудовых мигрантах и вкусных сухофруктах и овощах.

В своей статье издательству «Прайм» главный аналитик ПАО «Совкомбанк» Михаил Васильев проанализировал достаточно крупную и самодостаточную экономику Узбекистана, которая последние годы растет опережающими темпами и становится привлекательной для долгосрочных инвестиций.

«Переводы трудовых мигрантов из-за границы (в основном, из России) составляют 5−6 млрд долларов в год, это почти одна треть всего поступления валюты в страну. Однако в процентах от ВВП (60 млрд долларов) данный показатель заметно меньше, чем в других странах Центральной Азии — Таджикистане и Кыргызстане.

Половина экспорта Узбекистана (7 млрд долларов в год) составляет золото. На коротких горизонтах золото не коррелирует с нефтью. Когда цены на нефть падают, российский импорт и общий спрос сжимается, что сказывается на странах СНГ. Крупными металлургическими компаниями Узбекистана являются Навоийский и Алмалыкский ГМК. К другим крупным категориям экспорта относятся цветные металлы, фрукты, овощи, газ и хлопок.

У Узбекистана большие резервы (33 млрд долларов) и мало долга (37 млрд долларов — государственный плюс частный). Данные показатели (измеренные в процентах ВВП) сильные даже для стран с аналогичным кредитным рейтингом — BB", — рассказал в статье издательству «Прайм» Михаил Васильев.

В стране развивается производство автомобилей и бытовой техники. Иностранные производители ставят в Узбекистане заводы для сборки автомобилей Daewoo, Chevrolet (компания UzAuto) и другие. Узбекистан почти полностью покрывает домашний спрос на авто и ориентируется на поставки во всю Центральную Азию. Успешным примером подобной стратегии является Бразилия в регионе LATAM.

Страна начала активно привлекать инвестиции совсем недавно, с началом реформ Шавката Мирзиёева в 2016 году. Не легко масштабировать экономику, когда почти нет возможности взять в долг капитал под оборотные и основные средства.

«Сдвиги от «плана» в сторону «рынка» инвесторы встретили позитивно — Узбекистан недавно дебютировал с размещением государственных еврооблигаций и сразу ощутил спрос со стороны инвесторов на свои долговые бумаги.

Узбекистан сегодня и пять лет назад — две разные страны. Правительство смотрит на лучшие практики развивающихся экономик и старается с толком их реализовывать с поправкой на местные условия и особенности. Нормализуется бюджетная и монетарная политика, развивается финансовый рынок. Из-за границы приходит капитал, который вкладывается в новое оборудование, помогая создавать в экономике все больше товаров и услуг. Это положительно скажется на производительности и уровне жизни жителей.

Важным преимуществом Узбекистана является выгодное географическое положение между западом и востоком. Сейчас Узбекистан вписан в китайскую программу Road and Belt Initiative, согласно которой Китай строит и расширяет инфраструктуру от Тихого океана до Атлантического, чтобы диверсифицировать собственные энергетические риски. Для страны — это приток китайских инвестиций и повышенные объемы строительства дорог, железнодорожных путей и газопроводов", — поделился Михаил Васильев.

Страна, развивающаяся в сторону свободной рыночной экономики, имея богатые запасы природных ресурсов, образованное население и выгодное положение на пересечении транспортных путей из Европы в Азию, становится локомотивом среди стран Центральной Азии и заслуженно претендует на звание нового «азиатского тигра».

Для российского инвестора доступ на биржевой рынок акций Узбекистана — задача не тривиальная, но вполне выполнимая. Открыть брокерский счет на Ташкентской бирже можно дистанционно, предварительно открыв валютный счет в российском банке или брокерской компании. Местный биржевой рынок находится в стадии становления и не такой ликвидный, как российский и тем более европейский или американский, поэтому оптимальной стратегией будет долгосрочное инвестирование, так как рынок молодой и быстро растущий.

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