В Сергелийском районе Ташкента возбуждено уголовное дело в отношении директора двух товариществ частных собственников жилья, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, гражданин Л. Р., являющийся руководителем ТЧСЖ «С.» и «Г. Т.», обвиняется в присвоении в общей сложности 431 млн сумов, собранных с жильцов в период с 2018 года по сентябрь 2021 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 (хищение путём присвоения или растраты) Уголовного кодекса, ведётся следствие.