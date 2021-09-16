Кабинет министров утвердил своим постановлением от 10 сентября технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта «Строительство комплекса по добыче и переработке золотой руды на месторождении Пистали (6-ГМЗ)», сообщила Norma.uz.

Стоимость инвестиционного проекта составляет свыше 274,6 млн долларов. Ввод объекта в эксплуатацию запланировал на декабрь 2024 года. Это позволит создать дополнительные мощности по добыче 4 миллионов тонн золотосодержащей руды в год.

Для реализации проекта привлекаются иностранные кредиты на сумму почти 245,1 млн долларов сроком на 5 лет, с трехлетним льготным периодом.