В Шахрисабзе открылся новый филиал сети магазинов бытовой техники и электроники Meydan. Это четвертый по счету магазин сети, другие находятся в Ташкенте, Бухаре и Термезе.

Торжественное открытие прошло 11 сентября с множеством акций. Мероприятие посетили жители Шахрисабза. Они ознакомились с товарами, представленными в магазине, и смогли принять участие в акциях и розыгрышах.





Магазин товаров для дома Meydan предлагает широкий выбор бытовых приборов крупной и мелкой бытовой техники. В ассортименте — более 1000 товаров. Здесь можно найти холодильники, стиральные машины, газовые плиты, телевизоры, микроволновые печи и многое другое от мировых брендов LG, Samsung, Acer, Lenovo, Apple, Beston, Asus, Panasonic, Gree, Sony, а также игровые кресла, ноутбуки и аксессуары.





В магазине можно купить товары с оптимальным соотношением цены и качества, ознакомиться с новинками, а также сравнить характеристики. Также здесь можно приобрести бытовую технику и электронику в рассрочку, по акциям и выгодным предложениям.





В сети действует бесплатная доставка, установка и сервисное обслуживание. А для удобства покупателей здесь предусмотрено несколько вариантов оплаты покупок: наличными, пластиковой картой, платежной системой CLICK.





Сеть магазинов Meydan планирует расширяться и открывать новые филиалы в других городах Узбекистана.

Адреса филиалов:

Instagram: @meydan.uz

Telegram: t.me/meydangroup

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