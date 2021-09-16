В Шахрисабзе открылся новый филиал сети магазинов бытовой техники и электроники Meydan. Это четвертый по счету магазин сети, другие находятся в Ташкенте, Бухаре и Термезе.
Торжественное открытие прошло 11 сентября с множеством акций. Мероприятие посетили жители Шахрисабза. Они ознакомились с товарами, представленными в магазине, и смогли принять участие в акциях и розыгрышах.
Магазин товаров для дома Meydan предлагает широкий выбор бытовых приборов крупной и мелкой бытовой техники. В ассортименте — более 1000 товаров. Здесь можно найти холодильники, стиральные машины, газовые плиты, телевизоры, микроволновые печи и многое другое от мировых брендов LG, Samsung, Acer, Lenovo, Apple, Beston, Asus, Panasonic, Gree, Sony, а также игровые кресла, ноутбуки и аксессуары.
В магазине можно купить товары с оптимальным соотношением цены и качества, ознакомиться с новинками, а также сравнить характеристики. Также здесь можно приобрести бытовую технику и электронику в рассрочку, по акциям и выгодным предложениям.
В сети действует бесплатная доставка, установка и сервисное обслуживание. А для удобства покупателей здесь предусмотрено несколько вариантов оплаты покупок: наличными, пластиковой картой, платежной системой CLICK.
Сеть магазинов Meydan планирует расширяться и открывать новые филиалы в других городах Узбекистана.
Адреса филиалов:
- Ташкентский: Юнусабаский р-н, строительный центр Alibazar, 1 этаж.
Телефон: (+998) 99−550−30−30;
- Бухарский: ул. Пиридастгир, 7А.
Ориентир: СК «Семург».
Телефон: (+998) 97−860−11−11;
- Термезский: 5 малый м-в, ул. Манзилгох, 18А.
Ориентир: СК «Сурхан».
Телефон: (+998) 93−790−50−00;
- Шахрисабзский: МСГ «Тепарлик», ул. Ипак йули, 330.
Телефон: (+998) 97−701−28−12.
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