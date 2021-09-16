Блогер, один из администраторов Facebook-группы Qo’qonjonim Икбол Камилджанов, освещавший проблемы в Коканде, скончался 15 сентября. Об этом сообщил начальник Управления здравоохранения Ферганской области Хусан Мамажонов.

«Несмотря на то, что мы боролись [за его жизнь] 8 дней, скончался руководитель группы Qo’qonjonim Икболжон Камилджанов (1971 года рождения)… Несмотря на то, что мы выполнили все диагностические и лечебные меры, к сожалению, болезнь оказалась сильнее, и наш соотечественник умер», — сказал он.

По его словам, 7 сентября Икбол Камилджанов был госпитализирован в областную многопрофильную больницу в тяжелом состоянии и срауз переведён в отделение реанимации. Ему поставили диагноз: двусторонняя пневмония, сахарный диабет 2-го типа, ишемическая болезнь сердца 2-го типа, а также нарушение дыхания и кровообращения.

Сестра погибшего Шоира Камилджанова заявила, что его могли отравить.

«В тот день я отвезла Икболжона в больницу вместе с его сыном и племянником. Он сказал, что у него сильные боли в животе и кишечнике. Но он был в сознании. Он сам приехал из Коканда. Он также сам пошел в больницу. Я положила его в больницу и вернулась домой. Ночью его перевели в реанимацию, потому что его состояние ухудшилось», — рассказала она изданию Daryo.

«На следующий день сказали, что это похоже на отравление. Врач вышел и сказал, что у моего брата коронавирус, а уровень сатурации упал до 60%. Но тесты, которые он сдал в тот день, не выявили коронавирус. Когда мы доставили его в больницу, у моего младшего брата не было ни кашля, ни температуры, ни боли. Признаков COVID-19 или пневмонии не было», — добавила она.

Вторая сестра блогера Хуршида Зокирова заявила, что ему поставили диагноз «коронавирусные осложнения и двусторонняя пневмония». По её словам, просьбы родственников пациента о назначении медицинской экспертизы врачи отклонили.

«Увидев состояние моего младшего брата, мы предположили, что его могли отравить. Мы сказали врачам, что у нас есть такие сомнения, попросили провести экспертизу. Они сказали, что у пациента нет признаков отравления и экспертиза не требуется», — рассказала она.

Хуршида Зокирова сказала, что заведующий областным токсикологическим отделением подтвердил возможность обнаружения токсинов (ядовитых веществ) в организме пациента при экспертизе.

«Но врачи здесь говорят, что это бесполезно, «прошло 4 дня, ставили капельницы, и всё равно это смылось кровью. Так почему же нам не разрешили экспертизу нас в день приёма?» — задалась вопросом женщина.

Daryo со ссылкой на врачей отмечает, что пациент много лет борется с сахарным диабетом. После перенесенной коронавирусной инфекции у него развились различные хронические заболевания. Он попал в больницу с проблемами кишечника.

Главный врач Ферганского областного многопрофильного медицинского центра Одил Умаров заявил, что сообщения в социальных сетях о здоровье блогера полностью необоснованны — признаков отравления у пациента не было.

«Родственники пациента поднимают вопрос об отравлении. Просят провести экспертизу. Пациент страдал сахарным диабетом. Кроме того, недавно у него был коронавирус. Инфекция распространилась на лёгкие, и развилась двусторонняя пневмония. Все болезни в организме объединились и привели к ишемии головного мозга. Это вызывает резкое нарушение мозгового кровообращения. Некоторые части тела начали гнить (сепсис — ред.). Из-за гниения образовались токсины. То есть болезнь отравляет организм. Это внутреннее отравление, оно не пришло извне», — объяснил врач медцентра Эльмурад Юльчиев.

Икбол Камилджанов (второй слева). Фото: Ихтиёр Марупов / Facebook.

Начальник регионального отделения Агенства информации и массовых коммуникаций (АИМК) 11 сентября Шохидбек Аслонов сообщил, что вместе с заместителем хокима Ферганской области по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе Файзуллажоном Касимовым посетил больницу, чтобы навестить блогера. Он также опроверг сообщения об отравлении и отметил сахарный диабет, а также осложнения после COVID-19.

По его словам, Икбол Камилджанов был награждён медалью в связи 30-летием Независимости Узбекистана. Также он признавался самым активным администратором группы в социальных сетях. В День работников печати и СМИ хоким и прокурор Коканда награждали блогера телевизором.